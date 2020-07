Kindergartengruppe in Kleinheubach nach Corona-Fall geschlossen

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken lesen Sie hier.

Das Gesundheitsamt Miltenberg hat am Mittwochmittag von einer Corona-Erkrankung eines Kindergartenkindes in Kleinheubach (Lkr. Miltenberg) erfahren. Wie die Behörde mitteilt, ist die Kindergartengruppe umgehend geschlossen worden. Rund 40 Personen wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Neben der Familie des Kindes müssen nun auch die übrigen Kindergartenkinder sowie die Erzieherinnen zuhause bleiben.

Kinderarzt stellte Infektion fest

Dr. Erwin Dittmeier, Leiter des Miltenberger Gesundheitsamts, sagte auf BR-Nachfrage: "Die Corona-Erkrankung des Kindes ist bei einem Arztbesuch festgestellt worden, das Kind zeigte leichte Symptome. Wir haben daraufhin alle Kontaktpersonen informiert und die Gruppe sofort geschlossen. Wo sich das Kind angesteckt haben könnte, ist aktuell noch unklar. Häufig ist das auch schwierig herauszufinden, es könnte sich auch bei jemandem angesteckt haben, der keine Symptome zeigt."

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Am Donnerstag sollen bei allen Kontaktpersonen Abstriche gemacht werden. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Miltenberg 313 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, aktuell sind zehn Menschen erkrankt.