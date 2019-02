Kindergarten-Mangel: Regensburger Kinder sollen draußen spielen

Um dem Mangel an Kindergartenplätzen in Regensburg zu begegnen, will die Stadtverwaltung jetzt Außengruppen gründen. Die Kinder, die den sogenannten Naturkindergarten besuchen, sollen das ganze Jahr im Garten spielen. Heute Nachmittag befasst sich der Jugendhilfeausschuss des Regensburger Stadtrates mit dem Vorschlag der Stadtverwaltung.

Regensburg hat Probleme den Rechtsanspruch zu erfüllen

Die Stadt Regensburg ist unter Zugzwang. In den kommenden Jahren müssen bis zu 1.000 Betreuungsplätze geschaffen werden, damit dem Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kindergarten- oder Krippenplatz genüge getan werden kann.

"Naturkindergarten" - im Garten von bestehenden Kindertagesstätten

Zwar ist der Beschlussvorlage zufolge auch der Neubau von Kindergärten in Regensburg geplant. Um den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, müssten aber auch andere Möglichkeiten geprüft werden, heißt es. So können zusätzlich mindestens zwei sogenannte "Naturkindergärten" entstehen - und zwar in den Gärten von bestehenden Kindertagesstätten.

Kinder in diesen Außengruppen würden ausschließlich und ganzjährig unter freiem Himmel betreut. Als Unterschlupf soll ein Bauwagen dienen.

Im Waldkindergarten ist Draußenspielen sogar Konzept

In der Region Regensburg existieren bereits mehrere sogenannte Waldkindergärten. Sie befinden sich alle in privater Trägerschaft. Hier ist die Betreuung von Kindern unter freiem Himmel allerdings nicht aus der Not geboren, sondern sie ist zentraler Bestandteil des pädagogischen Konzeptes.