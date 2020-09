Kindergarten in Schwandorf schließt nach Corona-Fall

Der Kindergarten St. Andreas in Schwandorf ist für vorerst eine Woche geschlossen worden. Der Grund: Eine Erzieherin wurde positiv auf Corona getestet.

Erzieher in Quarantäne

Wie das Landratsamt Schwandorf dem BR mitteilte, befinden sich die Erzieher seit Dienstag (08.09.) in Quarantäne. Der Kindergarten könne erst wieder geöffnet werden, wenn alle Corona-Tests durchgeführt seien, so Manuel Lischka vom Landratsamt.

Kindergarten mindestens bis Donnerstag geschlossen

Bislang seien alle Testungen ihrer Kontaktpersonen negativ ausgefallen. Man rechne mit einer Öffnung des Kindergartens am kommenden Donnerstag (17.09). Die Erzieherin wurde im Rahmen einer Corona-Routine-Untersuchung für Erzieher positiv auf das Virus getestet. Die Frau sei keine Reiserückkehrerin, so der Sprecher. Im Kindergarten St. Andreas werden rund 60 Kinder in drei Gruppen betreut.