Kindergarten-Brand in Nürnberg: Kampf gegen die Glutnester

Noch immer ist die Feuerwehr in dem in Brand geratenen Neubau einer Kindertagesstätte im Nürnberger Norden im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich laut Feuerwehr äußerst schwierig. Wegen des speziellen Baustils des Gebäudes entzündeten sich die Glutnester immer wieder neu, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Nürnberg dem Bayerischen Rundfunk.

Bagger tragen einsturzgefährdete Teile ab

Zudem sei der Holzbau inzwischen einsturzgefährdet, so dass die Einsatzkräfte nur noch von außen gegen den Brand ankämpfen können. Die Feuerwehr lasse inzwischen mit einem Bagger Teile der Fassade abreißen, um möglichst weit im Inneren löschen zu können. "Das ist mit Sicherheit ein Totalschaden", so der Sprecher.

Rot glühende Stahlträger, Feuerwehr kann nicht ins Innere

Nach den Worten des Feuerwehrsprechers erschweren hinterlüftete Fassaden und Decken die Brandbekämpfung in dem zweigeschossigen Bau. Durch die Hitze des Feuers hätten Stahlträger im Inneren rot geglüht, so dass aus Sicherheitsgründen kein Innenangriff mehr möglich sei. Es entstehe auch immer noch Rauch, so der Sprecher. Die Löscharbeiten werden wohl noch den ganzen Tag andauern. Die Feuerwehrleute seien seit gestern Mittag ununterbrochen im Einsatz.

Bei Eintreffen der Feuerwehr: Erdgeschoss in Vollbrand

Am Montag war die Feuerwehr zu dem Kindergarten-Neubau gerufen worden. Als sie dort in der Grünewaldstraße eintraf, war das Erdgeschoss des zwölf Millionen teuren Bauprojekts bereits in Vollbrand, wie der Sprecher der Feuerwehr, Thomas Schertel, erklärte. Die Flammen breiteten sich schon auf das Obergeschoss und das Dach aus. Ein Übergreifen auf angrenzende Grundstücke und Gebäude konnte die Feuerwehr jedoch verhindern.

Brandursache noch ungewiss

Aufgrund der Holzbauweise saugten sich Bauteile schnell mit Löschwasser voll, was zur Folge hatte, dass die Decke im Obergeschoss einzustürzen drohte und sich die Feuerwehr deswegen aus dem Inneren beim Löschen zurückzuziehen musste, so der Feuerwehrsprecher. Aber: "Das Gebäude hat das erfüllt, was es musste, nämlich: eine sichere Rettung aller Personen, die noch drin waren. Mehr muss so ein Holzgebäude nicht können."

Brand zu einem sehr ungünstigen Moment der Bauphase

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand auf der Baustelle kommen konnte. Bisher ist die Brandursache noch nicht geklärt. Bezüglich der Holzbauweise erklärte Harald Lehner von der Nürnberger Feuerwehr, dass das Gebäude auch brandschutztechnisch relativ sicher gewesen wäre, wäre es fertig gestellt gewesen. "Auch in der Holzbauweise. Aber es haben noch verschiedene Elemente gefehlt, die Flächen abdichten, die Brandabschnitte bilden. Ein Brand eben in dieser Bauphase ist schlecht."

250 Kinder müssen neu auf Kitas verteilt werden

Das Gebäude war kurz vor Fertigstellung. Die Kindertagesstätte war für insgesamt 250 Kinder vorgesehen. Man müsse sich jetzt sehr schnell Gedanken machen, wo man die Kinder unterbringen könne, so der zuständige Baureferent Nürnbergs, Daniel Ulrich. Denn eine Gruppe neu zu verteilen, ginge – zehn Gruppen neu zu verteilen, "ist echt schwierig", so Ulrich.

Die Stadt Nürnberg hatte, vertreten durch die WBG kommunal GmbH, die Kindertagesstätte gebaut und rund zwölf Millionen Euro investiert. Wann ein möglicher Neubau fertiggestellt sein kann, ist ungewiss.