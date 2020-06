Kindergarten-Besuch bleibt für kleinste Münchner kostenfrei

Kleinkinder haben in der Stadt München in bestimmten Fällen noch immer freien Eintritt, wenn sie städtische und städtisch geförderte Kindergärten besuchen.

So viel kostet die Kinderbetreuung in Bayern

Kostenfrei für die Kleinsten

Die Stadt München wird wie bisher die Finanzierungslücke für Kinder "im Übergangsalter" zwischen Krippe und Kindergarten schließen und damit nach eigenen Angaben rund 1.600 Familien helfen. Die Lücke entsteht dadurch, dass Kinder den staatlichen Zuschuss von 100 Euro noch nicht bekommen, wenn sie bereits vor ihrem dritten Geburtstag einen Kindergarten besuchen.

Stadt München zahlt im Sonderfall

Deshalb hatte die Stadt vergangenes Jahr entschieden, dass sie in solchen Fällen ein Jahr lang in die Bresche springt. Diese Regelung wurde nun verlängert. Damit verbunden wurde ein Appell an den Freistaat, im Laufe des nächsten Schuljahres eine andere Lösung zu finden.