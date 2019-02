Kindergarten-Außengruppen: "Niemand muss frieren"

Für die Kinder im privaten Waldkindergarten in Grünthal bei Regensburg ist die aktuelle Kälte überhaupt kein Problem. Auf kleinen Plastikrutschern geht es den Berg hinunter. Das ganze Jahr über sind die Kinder dort draußen, dürfen im Wald spielen und die Natur entdecken. Kalt wird ihnen dabei fast nie und wenn sie doch einmal frieren, geht es in einen beheizten Bauwagen. "Da ist immer eingeheizt, wie in der Sauna", sagt eines der Kinder.

Stadt Regensburg prüft "Außengruppen"

Auf das Konzept, die Kinder das ganze Jahr über im Freien spielen zu lassen, könnte nun auch in der Stadt Regensburg stärker gesetzt werden. Weil die Stadt wächst und immer mehr Kindergartenplätze gebraucht werden, müssen neue Gebäude gebaut werden, aber auch neue Ideen müssen her. Deshalb will die Stadt prüfen, ob sie sogenannte "Natur-" oder "Außengruppen" einrichten kann. Diese könnten an zwei bereits bestehenden Einrichtungen mit großen Gärten angegliedert werden - natürlich auch mit einem Bauwagen als Wärmestube und Rückzugsort. Auch dann wären die Kinder das ganze Jahr - bei Wind und Wetter - draußen.

Aber müssen Kindergartenkinder jetzt wegen Platzmangels zwangsweise in solche Außengruppen? Diese Angst könne er den Eltern nehmen, sagt Hermann Hage vom Bildungsreferat der Stadt. Von Zwang könne überhaupt keine Rede sein. Das Ganze solle ein erweitertes Angebot sein, für das sich Eltern bewusst entscheiden können. Niemand müsse sein Kind in eine Außengruppe stecken, weil er ansonsten keinen Platz bekommen würde, sagt Hage. Der Stadt gehe es um ein breites pädagogisches Angebot.