Kinderfest zum ersten Mal beim Umsonst & Draußen in Würzburg

Das ist eine Neuheit in Würzburg: Erstmals ist das Internationale Kinderfest in das Musik-Festival "Umsonst & Draußen" (U&D) eingebettet. Kinderfest und U&D starten an Fronleichnam. Das Festival im Doppelpack endet am Sonntag.