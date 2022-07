Kinderfest am Theater Hof: Ausgleich für Corona-Einschränkungen

Das Theater Hof war am Mittwoch fest in Kinderhand. Rund 250 Vorschulkinder aus der Region Hof-Wunsiedel haben ab 12 Uhr auf dem kompletten Theater-Gelände ein großes Fest gefeiert.

Fest im Theater Hof: "Kinderherzen glücklich machen"

Die Begegnung mit den Schauspielenden, Sängern oder Maskenbildenden sollte den Jungen und Mädchen ein außergewöhnliches Erlebnis zum Abschluss ihrer Kita-Zeit bieten, sagt Sigrid Obermüller vom Verein "Kinderherzen glücklich machen". Vor Ort haben die Kinder unter anderem auch Masken gebastelt und bemalt sowie Tauziehen gespielt.

Ensemble-Mitglieder bieten kindgerechte Programme an

Vielen Kindern habe die Isolierung aufgrund der Corona-Pandemie zugesetzt. Der Verein hat das Fest zusammen mit dem Theater und mit Unterstützung von Sponsoren organisiert. Seit 2020 kooperiert der Verein mit dem Theater Hof.

So könnten Mitglieder des Ensembles regelmäßig in den bislang 20 Projekt-Kindergärten in der Stadt Hof und den Landkreisen Hof und Wunsiedel kindgerechte Programme anbieten, erklärt die Vereins-Vorsitzende Sigrid Obermüller.