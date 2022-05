Kinderbetreuung: Tagesmütter nicht erwünscht?

Eins, zwei, drei... sieben: Tagesmutter Jennifer Höfler zählt durch, wie viele Kleinkinder in der Brezen-Bande sind. Die Kindertagespflegeeinrichtung liegt in der Münchener Maxvorstadt. Offiziell heißen Jennifer Höfler und ihre beiden Kolleginnen "Tagesbetreuungsperson". Den Begriff "Tagesmütter" mögen sie nicht. Das erinnere zu sehr an das Klischee: Mütter betreuen in der eigenen Wohnung neben dem eigenen Kind noch ein paar andere Kinder. So läuft es aber schon lange nicht mehr.

Eine Alternative zur Kita: Tagesmütter und Großtagespflegestellen

In der Brezen-Bande betreuen drei Tagespflegepersonen zehn Kinder. Es ist eine Großtagespflegeeinrichtung, ein Zusammenschluss von mehreren Tagesmüttern. Das pädagogische Konzept: familiennah, kleine Gruppe, mehr Zeit für jedes einzelne Kind, individuelle Förderung, und jedes Kind hat eine feste Bezugsperson.

In Bayern gibt es laut zuständigem Sozialministerium mehr als 3.300 Tagespflegepersonen und rund 400 Großtagespflegestellen. Im Gegensatz zu Erzieherinnen müssen Tagesmütter keine Ausbildung durchlaufen, dafür aber eine Qualifizierung von 160 Stunden nachweisen. Jennifer Höfler ist ausgebildete Kinderpflegerin und hat 30 Jahre in einer städtischen Kita gearbeitet.

Eltern überzeugt vom Konzept der Kindertagespflege

Mit ihrer ersten Tochter ist Mutter Ines Sedic aus der Not heraus in einer Kindertagespflege gelandet. Die Pädagogin hatte in München keinen Kita-Platz bekommen. Mittlerweile ist sie vom Konzept der Kindertagespflege überzeugt. Auch ihr zweites Kind geht nun dorthin. "Wir haben uns ganz bewusst für eine Kindertagespflegeeinrichtung entschieden, weil wir uns hier sehr, sehr wohl fühlen. Es ist familiär, es ist klein, es ist behütet. Ich weiß, dass meine Tochter gesehen wird, dass sie nicht untergeht, dass sie bestmöglich betreut ist."

Sozialministerin Ulrike Scharf gegen Ausbau der Kindertagespflege

Viele Eltern sind dankbar für das Angebot der Kindertagespflege. Zumal es nicht mehr kostet als ein Kita-Platz. Die zuständige Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) ist aber offenbar gegen einen Ausbau. So heißt es in einem von ihr unterschriebene Bericht an den Sozialausschuss, der dem BR vorliegt:

"Ein Ausbau (der Kindertagespflege, KTP, Anmerkung der Red.) ist nicht zielführend, wenn dies zu einer Konkurrenzsituation bestehender Betreuungsformen führt."

"KTP ist dann gefragt, wenn und soweit Kindertageseinrichtungen nicht in der Lage sind, Betreuungsbedarf angemessen zu decken."

"Nicht zu unterschätzen ist auch die Sorge von Eltern, das Kind könnte eine engere Bindung mit der TPP (Tagespflegeperson) aufbauen."

"Für eine stärkere Professionalisierung der KTP wird kein Raum neben den herkömmlichen Ausbildungsgängen im Bereich der Kinderbetreuung gesehen."

"Es bestehen erhebliche Zweifel, ob der Ausbau der KTP angesichts der bundesrechtlichen Vorgaben und der im Vergleich zu den Kindertageseinrichtungen verhaltenen Akzeptanz in der Elternschaft durch landesrechtliche, strukturelle Regelungen deutlich vorangebracht werden könnte."

Opposition und Landesverband Kindertagespflege Bayern entsetzt

Eltern und Tagesmütter sind über diese Einschätzung der Ministerin verwundert. Die Opposition im Bayerischen Landtag ist verärgert. Johannes Becher, Landtagsabgeordneter der Grünen, sagt: "Die Aussagen von Frau Scharf sind eine richtige Watschn für die Kindertagespflege." Die Ministerin wolle keinen Ausbau, keine bessere Vergütung, keine Professionalisierung. "Das ist für mich vollkommen unverständlich. Es braucht doch dringend Betreuungsplätze."

Auch der Landesverband Kindertagespflege Bayern kritisiert die Sozialministerin scharf. Der Stellenwert der Kindertagesspflege sei absolut gleichzustellen mit der klassischen Kinderbetreuung, sagt Verbandsvorstands Markus Angerer. "Die Kindertagespflege ist kein Notnagel, wenn anderweitig keine Betreuungsplätze geschaffen werden können." Laut dem Verband sind in manchen Regionen in Bayern bis zu 30 Prozent der betreuten Kinder in Tagespflege- oder Großtagespflegestellen.

Sozialministerin Scharf stellt Qualität in den Mittelpunkt

Im BR-Interview ist Sozialministerin Ulrike Scharf nun zurückgerudert. Für sie spiele die Kindertagespflege eine wichtige Rolle im Baukasten von allen Betreuungsmöglichkeiten in Bayern. Ihr ginge es vielmehr um die Qualität der Kindertagespflege, so die Ministerin, die seit drei Monaten im Amt ist. "Wenn man die Kleinsten jemandem anders anvertraut, dann braucht es Vertrauen in die Qualität, in den Umgang mit den Kleinsten und deshalb müssen wir darauf achten."

Bayern setzt auf Mini-Kitas – Ein Konkurrenzmodell zur Kindertagespflege

Seit gut einem Jahr ist der Freistaat dabei, sogenannte Mini-Kitas aufzubauen, um mehr Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. Es ist ein Modell ähnlich wie die Kindertagespflege: kleinere Betreuungsgruppen mit maximal zwölf Kindern.

Da stellt sich die Frage: Warum nicht gleich die Kindertagespflege mit einbinden? Denn für die Mini-Kitas werden Tagesmütter abgeworben. Laut Sozialministerium dürften sie als Ergänzungskraft in den Mini-Kitas arbeiten. Sie müssten aber zusätzlich eine Qualifizierung durchlaufen – trotz ihrer Berufserfahrung in einer Kindertagespflege.

Dabei helfen Einrichtungen wie die Münchner Brezen-Bande schon jetzt, dass mehr Kinder im Freistaat betreut werden können.