Kinderärztin mit Corona: Bisher keine Kontaktpersonen infiziert

In dem Fall der positiv auf Corona getesteten Kinderärztin aus Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn sind bisher alle Testergebnisse negativ ausgefallen. Rund 70 Kontaktpersonen – größtenteils Patienten bzw. Kinder – wurden auf das Coronavirus getestet. Das teilte ein Sprecher des Landratsamts Rottal-Inn dem BR auf Anfrage mit.

Lediglich zehn Testergebnisse stehen noch aus. Sie sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Teststation "ein eingespieltes Team"

Getestet wurden die Kontaktpersonen an zwei Tagen: "Das lief relativ reibungslos", so Matthias Kempf, Sprecher des Landratsamtes, "unsere Teststation ist ein eingespieltes Team. Sie haben ein paar Überstunden gemacht. Der Aufwand lag bei der Kontaktermittlung und Terminvergabe."

Testergebnisse aus privatem Umfeld von Ärztin stehen noch aus

Ausstehend sind noch die Zahlen und Testergebnisse der Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld der im Landkreis Dingolfing-Landau wohnhaften Kinderärztin. In diesem Fall hat das Landratsamt Dingolfing-Landau die Zuständigkeit übernommen. Eine Anfrage des BR wird derzeit bearbeitet.

Arbeitsteilung der Landratsämter

Die Kinderärztin selbst hatte bereits vergangenen Sonntag auf der Facebook-Seite der Praxis bekannt gegeben, dass sie positiv auf Corona getestet worden war. Die Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing Landau hatten sich daraufhin die Arbeit zur Ermittlung und Testung der Kontaktpersonen nach Zuständigkeitsbereich aufgeteilt.

Rottal-Inn: Täglich bis zu 100 Personen getestet

Im Landkreis Rottal-Inn gibt es aktuell 27 positive Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom Donnerstag, 27.08.2020, bei 13,3. Am Mittwoch wurde mit sieben Neuinfektionen die höchste Zahl an Neuinfektionen pro Tag in dieser Woche (24.-30.08.) erreicht. Täglich seien in dieser Woche circa 80 bis 100 Personen im Landkreis getestet worden, so ein Sprecher des Landratsamts.

Im Landkreis Dingolfing-Landau sind mit Stand vom 27. August 23 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 18,7.