Kinderärzte und Impfzentren bereiten sich auf Kinderimpfung vor

Seit heute Morgen werden die ersten Chargen des Kinderimpfstoffs von Biontech/Pfizer an die Kinderärzte und Impfzentren ausgeliefert. Noch in dieser Woche wollen die meisten mit den Impfungen für die 5- bis 12-Jährigen beginnen. Die Impfzentren in vielen Kommunen wollen spezielle Kinderimpftage durchführen.

Impfen beim Kinderarzt schafft Vertrauen

Die Kinderärzte bereiten die Eltern und auch Kinder schon seit Wochen geistig auf die Impfung vor, erklärt der Nürnberger Kinderarzt Michael Kandler, der auch Vorsitzender des bayernweiten Zusammenschlusses von Kinderärzten "PaedNetz" ist. Deswegen hätten sich die meisten Eltern schon überlegt, ob sie ihr Kind gegen Covid-19 impfen lassen wollen oder nicht. Kandler sagt, für Kinder ist ein vertrautes Umfeld besonders wichtig: "Jetzt geht es darum, kleinere Kinder zu impfen, die natürlich mehr Angst haben als ein Jugendlicher oder ein Erwachsener. Die Impfung beim vertrauten Kinderarzt, der alle anderen Impfungen schon gemacht hat, wird von den Eltern und den Kindern sehr geschätzt."

Absage von Routineuntersuchungen zugunsten von Impfungen

Die Nachfrage nach den Kinderimpfungen sei derzeit in den Nürnberger Stadtteilen noch recht unterschiedlich, so Kandler weiter. In vielen Praxen seien aber schon hunderte Termine ausgemacht worden. In seiner Praxis sind zum Beispiel schon alle regulären Termine vergeben, deshalb werden jetzt Routineuntersuchungen erstmal verschoben, um noch mehr Kinder impfen zu können. Viele Kinder- und Jugendärzte bieten außerdem Samstagstermine an. Viele Ärzte hätten auch schon zuvor Kinder mit geringeren Dosen des Biotech-Impfstoffes geimpft, nach allem, was sich bisher zeige, werde die Impfung von Kindern sehr gut vertragen.

Gesonderte Kinder- und Familienimpftage in den Impfzentren

Auch viele Kommunen wollen spezielle Impftage für Kinder organisieren. In Bayreuth zum Beispiel werden bereits am Mittwoch rund 150 Kinder im Impfzentrum des BRK geimpft. Nürnberg plant zwei Familienimpftage am kommenden Wochenende im Heilig-Geist-Spital. Die Stadt Erlangen richtet ein eigenes Impfzentrum für Kinder ein. Dieses wird in Räumlichkeiten über dem bestehenden Impfzentrum aufgebaut. Alle Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, sollten sich aber vorher telefonisch anmelden. Und ein Elternteil muss bei der Impfung dabei sein, denn nur die Erziehungsberechtigten dürfen die Einverständniserklärung unterschreiben.