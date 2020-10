Kinder zum Sex angeboten: Prozess in Würzburg abgesagt

Die Verhandlung vor dem Würzburger Landgericht dauerte lediglich fünf Minuten. Ein 61-Jähriger, der Kinder zum Sex angeboten haben soll, hat sich kurz vor Prozessbeginn selbst umgebracht. Wie das Landgericht mitteilt, ist das Strafverfahren damit wegen Tod des Beschuldigten eingestellt. Der Mann saß zuletzt in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Angeklagter soll Kinderpornografie verbreitet haben

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten aus Unterfranken vorgeworfen, jahrelang in Chats kinder- und jugendpornografisches Material verbreitet zu haben. In zwei Fällen habe er Kinder für sexuelle Handlungen angeboten, so die Anklage. Zu solchen Taten kam es zwar dann schließlich nicht. Allerdings reiche für einen Straftatbestand die Ernsthaftigkeit des Angebots bereits aus, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Vorwurf: Sex mit Kindern angeboten

Auf einer Plattform soll der Mann etwa im Jahr 2016 einem Chatpartner anzügliche Fotos von sich und der 2008 geborenen Tochter einer Bekannten geschickt haben. Dabei habe er beschrieben, zu welchen sexuellen Handlungen das Mädchen bereit wäre. Der Chatpartner schlug den Ermittlungen zufolge ein Treffen vor. Die Mutter des Mädchens soll davon nichts gewusst haben.

In einem weiteren Fall im Jahr 2018 hatte sich der Beschuldigte laut Anklage als Frau ausgegeben und über die sexuellen Vorlieben einer angeblichen Tochter gesprochen, die zwölf Jahre alt und geistig eingeschränkt sei. Ob das Mädchen wirklich existiert oder frei erfunden war, war bislang nicht klar. Immer wieder schickte der Mann laut Anklage seinen Chatpartnern Bilder und Videos mit sexualisierten Inhalten, die auf Kinder bezogen waren.

Beschuldigter saß in Untersuchungshaft

Ein Chatpartner hatte den Mann angezeigt, seit September 2019 saß er schließlich in Untersuchunghaft. Vorbestraft war er nach Angaben der Behörden bislang nicht. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bislang nicht eingeräumt, sagte die Staatsanwaltschaft.