Kinder zum Essen gezwungen: Prozess gegen Kinderpflegerin

Eine Kinderpflegerin soll Kinder in einer Hofer Krippe über Jahre hinweg gequält haben. Deshalb muss sie sich vor dem Jugendschöffengericht in Hof verantworten. Am Freitag (06.12.19) wird das Urteil erwartet. Vor allem am Esstisch soll die Kinderpflegerin rabiat gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft spricht von Zwangsfütterung.

Verfahren gegen Ex-Vorgesetzte der Angeklagten

Die 42-Jährige soll zum Beispiel auf den Kieferknochen der Kleinkinder gedrückt haben, damit diese den Mund öffnen. Dann habe sie das Essen mit Löffel oder auch mit der Hand in den Mund geschoben. Wollten die Krippen-Kinder dann nicht schlucken, habe sie körperliche Gewalt angewendet, heißt es in der Anklage. So habe die Kinderpflegerin über Jahre hinweg gehandelt. Auch gegen eine frühere Vorgesetzte läuft deshalb ein Ermittlungsverfahren.