Kinder vor Folgen psychischer Gewalt schützen

Im Ernstfall: Anzeige bei der Polizei erstatten

Hilft das Gespräch in der Kita nicht, empfiehlt Anke Ballmann, sich an den Kita-Träger zu wenden oder an das übergeordnete Jugendamt beziehungsweise an das Landesjugendamt. In schwerwiegenden Fällen könnten Eltern auch Anzeige bei der Polizei erstatten.

Personalmangel als Ursache für psychische Gewalt an Kindern

Wie kommt es zu psychischer Gewalt in Kitas? Birgit Parnklip, die Leitung der Kita des Kinderland e.V. Erding, sieht eine Ursache im chronischen Personalmangel. Das Problem: es gibt zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Per Gesetz haben Eltern seit 2013 Anspruch auf einen Kitaplatz. Nur in der Ausbildung von Fachkräften kommt man dem rasant gestiegenen Bedarf nicht hinterher.

Zwar müsse die Kita den sogenannten Fachkraftschlüssel halten, so Parnklip, entscheidend sei aber die Qualität des Personals. Ihr Fazit: "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass man lieber mit weniger Leuten arbeitet, aber dafür mit guten." So könne man schwierige Situationen besser auffangen, als wenn man jemand im Team habe, der wie ein faules Ei sei und alles ein bisschen vergifte.

Härteres Durchgreifen gefordert

Doch was kann man tun, um psychische Gewalt gar nicht erst aufkommen zu lassen? Anke Ballmann vom Institut für kindgerechte Pädagogik fordert für die Zukunft ein hartes Durchgreifen: "Wenn bekannt wird, was selten genug bekannt wird, dass Kindern Gewalt angetan wird, dann werden stundenlang Gespräche geführt, und die Täterinnen bekommen immer noch eine Chance und noch eine Chance. Es sind mir entschieden zu wenig arbeitsrechtliche Konsequenzen." Irgendwann müssten einfach Menschen, die nicht gut zu Kindern sind, aus diesem Beruf raus.

Strengere Schutzvorschriften sind nötig

Auch Jörg Maywald, Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, spricht sich für Konsequenzen aus. Er fordert "eine Verschärfung der bestehenden Schutzvorschriften und eine aktive Überprüfung durch die Landesjugendämter." Weiter sei die bundesweite Einrichtung von Trägern unabhängiger Ombuds- und Beschwerdestellen wichtig, sowie ein Beschwerdemanagement in den Kindertageseinrichtungen.