vor 15 Minuten

Kinder-Uni in Bayreuth startet mit Vorlesung über Computerspiele

An vier Tagen dürfen in Bayreuth Kinder den Audimax der Universität in Beschlag nehmen. Zum 13. Mal bietet die Hochschule eine Kinder-Uni an. Die Themen: Computerspiele, Stechmücken, Laserschwerter und Apps.