Kinder-und Jugendpsychiatrie am BKH Bayreuth: Bau geht voran

Für den Bau der Kinder-und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie wurden nun die benötigten Module geliefert und aufgestellt. In Bayreuth soll eine neue Klinik für Kinder und Jugendliche, die psychisch erkrankt sind, entstehen.

Bezirk Oberfranken baut neue Klinik

Für sie errichtet der Bezirk Oberfranken für 31 Millionen Euro deshalb eine neue Klinik. Bis der Neubau im Jahr 2025 in Betrieb gehen kann, wird ein Gebäude als Zwischenlösung gebaut. Der sogenannte Interimsbau kostet 3,1 Millionen Euro. Er soll kurzfristig Abhilfe schaffen für psychisch kranke Kinder und Jugendliche.

Tagesklinik grenzt an BKH Bayreuth

Die Übergangslösung soll Platz für zwei Therapiestationen mit je zwölf Betten und einen Schulbereich bieten. Ab Ende Oktober sind die ersten Langzeit-Psychotherapien möglich. Die Therapie vor Ort kann dann bis zu drei Monate dauern. Die komplett neue Klinik entsteht unweit der bereits bestehenden Tagesklinik am Bezirkskrankenhauses Bayreuth (BKH). Mit dem Bau soll im Jahr 2022 begonnen werden, 2025 soll alles fertig sein.

Bezirkskrankenhaus behandelt Kinder ab Grundschulalter

Der Bedarf an Therapieplätzen steigt stetig. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in Bayreuth am Bezirkskrankenhaus eine Kinder-und Jugendpsychiatrie. Behandelt werden Kinder ab dem Grundschulalter und bis zum 17. Lebensjahr.