Kinder- und Familientag auf der Wiesn 2018

Jeden Wiesn-Dienstag bis 19 Uhr ist Familientag. Das bedeutet: Die Preise sind familienfreundlich reduziert. Zum Beispiel gibt es billigere Fahrten an vielen Karussells und Fahrgeschäften und an den Buden zahlreiche Köstlichkeiten zu günstigeren Preisen. Besonderer Tipp: Im "Teufelsrad" ist der Eintritt am Familientag für Kinder komplett kostenlos. Erwachsene zahlen nur 3 Euro statt 4 Euro.

Am Familien-Platzl geht's ruhiger zu

Das Familien-Platzl, das abseits des Trubels in der Straße 3 Ost eingerichtet wurde, bietet im eigenen Biergarten einen barrierefreien und für Kinderwagen geeigneten Holzboden und eine Kinderwagengarage. Hier darf nach bayerischer Tradition die Brotzeit auch mitgebracht werden. Zum Serviceangebot gehören auch Wickeltisch und Mikrowelle. Als besondere Attraktion und Klangerlebnis dürfen große und kleine Wiesn-Gäste dort ein original Orchestrion aus den 1950er Jahren bestaunen. Im nahen Umfeld stehen für die jungen und jüngsten Gäste unter anderem ein Baby-Flug, der "Musik-Express" sowie Armbrustschießen und Pfeilwerfen zur Wiesn-Gaudi bereit.