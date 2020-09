Kinder trotz Quarantäne in Schule: Familie hatte negative Tests

Für die zwei Kinder, die trotz verordneter Quarantäne eine Landshuter Grundschule besucht haben, lagen der Familie laut Stadt Landshut zwischenzeitlich negative Corona-Tests vor. Dennoch hätten sie zu Hause bleiben müssen.

"Wie das Staatliche Gesundheitsamt auf Nachfrage am heutigen Mittwoch bestätigte, hatte die Familie am 9. September durch ihren Hausarzt ebenfalls Corona-Tests bei den Kindern durchführen lassen; diese fielen negativ aus. Die Vermutung liegt nahe, dass die Eltern deshalb davon ausgingen, die Quarantäne beenden zu dürfen", teilt die Stadt mit. Das sei allerdings nicht der Fall. Eine vom Gesundheitsamt verordnete Quarantäne könne auch nur von der Behörde aufgehoben werden.

Quarantäne darf nicht eigenständig aufgehoben werden

Ein einzelner negativer Test reicht dafür nicht aus, so die Stadt. Deshalb galt und gilt die für die beiden Kinder weiter die ausgesprochene Quarantäne, die erst am kommenden Dienstag (22.09.) abläuft.

Auch am ersten Schultag hätten die Kinder nicht in die Schule gehen dürfen. Zwar wurde der Familie das positive Testergebnis der Kinder erst am Folgetag mitgeteilt, allerdings galt für die Reiserrückkehrer aus der Türkei auch ohne positiven Corona-Test eine Quarantäne.

Zwei Klassen in Quarantäne

Durch den Schulbesuch der Kinder befinden sich zwei Klassen der Landshuter Grundschule Sankt Wolfgang in Quarantäne. Mitschüler und Lehrer wurden am Mittwoch (16.09.) im Laufe des Tages getestet. Ob weitere Infektionen vorliegen, ist derzeit noch nicht bekannt.