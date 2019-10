Kinder sammeln Eicheln für klimafesten Wald

Die Aktion findet statt zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr am Stadtausgang zwischen Kippenburg und Klinikum. "Es ist mir schon ein Anliegen, dass die Schüler nicht nur demonstrieren, sondern aktiv, quasi angewandt, etwas für den Klimaschutz tun", so Biologielehrer Stephan Oberkampf, Umweltbeauftragter des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums. Er wird heute mit gut 20 Schülern einer 6. Klasse Eicheln sammeln für den Klimaschutz. Begleitet werden sie von Revierleiter David Scheuthle vom städtischen Forstamt. Denn dessen Mitarbeiter werden die Eicheln anschließend säen.

Sammeln für den Wald der Zukunft

"Wir bauen unseren Wald um", so Revierleiter Scheuthle. „Statt Kiefern und Fichten, auf die unsere Vorgänger gesetzt haben, setzen wir auf Eichen. Sie kommen besser zurecht mit dem Klimawandel. Durch Trockenheit, den Borkenkäfer aber auch Sturmschäden haben wir alleine 2018/2019 40 Hektar Freifläche bekommen in unserem Wald – das entspricht einer Fläche von 40 Fußballfeldern!“ Auf einer Fläche von anderthalb Hektar will David Scheuthle Eicheln säen aber auch junge Eichen pflanzen. Bis zu 40.000 Pflänzchen sollen alleine in diesem Jahr noch gepflanzt werden.