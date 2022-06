Ansturm auf Kinderreisepässe: Lange Wartezeiten in Nürnberg

Die Bürgerämter erleben derzeit einen Ansturm auf Kinderreisepässe. In Nürnberg kommt es deswegen zu langen Schlangen. Der Hintergrund: Zum einen kann wieder mehr gereist werden, zum anderen sind Kinderreisepässe seit 2021 nur noch ein Jahr gültig, dann müssen sie verlängert werden.

Zum Artikel: "Run auf Reisepässe sorgt für längere Wartezeiten"

Knapp doppelt so viele Anträge für Kinderreisepässe

"Die Nachfrage ist sehr groß", sagt Dagmar Heckel, die Leiterin des Bürgeramts Mitte dem BR. In den vergangenen zweieinhalb Monaten sind in Nürnberg mehr als 3.200 Anträge für einen Kinderreisepass eingegangen – Neuausstellungen und Verlängerungen zusammengezählt. Im gleichen Zeitraum waren es im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie und der kürzeren Gültigkeit, nur rund halb so viele Anträge, so Heckel.

Zu wenige Drucker für Kinderreisepässe

Die Folge: Die Schalter sind überlaufen. Gerade die derzeitigen Pfingstferien nutzen Familien, um die Pässe zu beantragen, denn die Kinder müssen beim Behördengang dabei sein. Bis zu den Sommerferien rechnet die Leiterin nicht mit einer Entspannung der Situation. Das Personal sei in den Ämtern zwar aufgestockt und auch ein Pop-up-Bürgeramt sei ins Leben gerufen worden, doch es mangelt schlicht an der Hardware.

Für die Kinderreisepässe, die vor Ort ausgestellt werden, sind spezielle Drucker nötig, so Heckel. Die gebe es aber nur an ein paar Schaltern. Immerhin: Die Verlängerung eines Kinderreisepasses erfolgt sofort, die Neuausstellung dauert vier bis fünf Tage.

Lange Wartezeiten bei biometrischen Reisepässen

Auf lange Bearbeitungszeiten müssen sich hingegen alle, die einen biometrischen Reisepass benötigen, einstellen. Die Bundesdruckerei gibt Lieferzeiten von mindestens sechs Wochen an. Und da könnte es bereits knapp werden, für diejenigen, die Anfang der Sommerferien in den Urlaub starten und einen Reisepass benötigen, so Heckel. Dann gebe es nur noch die Möglichkeit eines Expresspasses, der aber mehr kostet.