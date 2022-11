Kinder pflanzen Klimawald im Lallinger Winkel

Im Auftrag des Landratsamtes Deggendorf pflanzen derzeit Kinder im Lallinger Winkel einen sogenannten Klimawald. Der Hintergrund ist die Klimaneutralität, die Bayern bis 2040 anstrebt. Aber: Bringt das Bäumepflanzen was?

Bäumchen pflanzen fürs Klima

In einem Waldstück bei Hunding buddeln 40 Grundschüler mit Spaten kleine Löcher und pflanzen unterarmgroße Bäumchen: Elsbeeren, Eichen oder Erlen – eine bunte Mischung. "Ich finde es gut, dass wir hier arbeiten: Ich mag die Natur und den Umweltschutz sowieso", sagt einer der Jungen.

Klimabeauftragter: "Vielleicht schimpfen sie uns mal"

Das ist das Ziel der Aktion: Die Kinder sollen lernen, dass ein Mischwald klimaresistenter und damit vermutlich besser für die Zukunft gerüstet ist, wie Andreas Daffner, der Klimawaldbeauftragte des Landkreises, sagt: "Stand jetzt würde es passen – was in 50 bis 60 Jahre ist, wissen wir nicht. Vielleicht schimpfen sie uns mal: 'Was haben sie gemacht!' Das war auch so mit der Fichte – da sagt man jetzt im Nachhinein, das war ein Fehler. Aber Stand jetzt wären die Bäume soweit fürs Klima gerüstet."

Landkreis investiert in 14 Hektar Klimawald

Der Landkreis Deggendorf hat mittlerweile rund eine halbe Millionen Euro für 14 Hektar Klimawald ausgegeben – meist Fichtenforste, die zu Mischwäldern umgebaut werden sollen.

Ein menschliches Eingreifen in die Natur macht für Marko Ambros vom zuständigen Forst-Amt Sinn: "Wenn man nichts pflanzen würde, würde kein Mischwald entstehen, es würden nur wieder Fichten nachkommen. Also muss der Mensch ein bisschen mit eingreifen."

Experten-Kritik: "Wälder kann man nicht pflanzen"

Doch es gibt auch Kritik an der Methode: Forstwissenschaftler Peter Langhammer aus dem Landkreis Regen sagt: "Wälder kann man nicht pflanzen." Statt sogenannte Klimawälder zu pflanzen, sei es sinnvoller, bestehende Wälder zu schützen, so Langhammer.