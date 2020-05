Kinder mit Handicap und die Coronakrise

Als das Besuchsverbot und die Ausgangsbeschränkung wegen des Coronavirus ausgesprochen wurden, war Stefanie aus Pleinfeld (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) sofort klar, was das für sie und ihren Sohn bedeutet. In der Einrichtung, in der ihr Sohn untergebracht ist, leben viele Kinder mit Immunschwäche. Für sie wäre eine Ansteckung mit Covid-19 lebensgefährlich. Ein Besuchsverbot war also unumgänglich.

"Ich kann das Besuchsverbot annehmen, aber es ist traurig. Noch einmal zwei Monate halte ich das nicht aus. Mir blutet das Herz!" Stefanie Robinson, Fotografin

Die kürzlich ausgesprochenen Lockerungen gelten auch für die Einrichtung von Stefanies Sohn. Dort muss allerdings erst ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet werden, das die Sicherheit der Kinder gewährleistet. Wann sie ihren 13 Jahre alten Sohn wirklich wiedersehen kann, ist noch vollkommen unklar.

Fotoprojekt für besondere Kinder

So wie Stefanie geht es vielen Familien, die pflegebedürftige Angehörige haben. Diesen Familien will die Fotografin eine Stimme geben und hat sich ein besonderes Projekt ausgedacht: Sie fotografiert Familien mit besonderen Kindern.

"Ich habe an die Familien gedacht, die jetzt dauerhaft zu Hause sind und mit den Kindern gar nicht rauskommen. Menschen, die besondere Aufmerksamkeit brauchen." Stefanie Robinson