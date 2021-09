Kinder lebten tagelang neben totem Vater – Gemeinde will helfen

Offenbar dachten die drei Mädchen, dass ihr Vater schlafe: Mehrere Tage lang lebten sie neben ihrem toten Vater in der Wohnung. Der 35-jährige Mann war eines natürlichen Todes gestorben, wie die Polizei mitteilt. Das älteste der drei Mädchen ist gerade einmal vier Jahre alt. Die taptere Kleine versorgte ihre beiden kleineren Geschwister während der Zeit mit Essen und Trinken. Erst die Tante, die Schwester des Verstorbenen, entdeckte das Unglück. Mittlerweile leben die drei Mädchen bei ihr.

Tragisches Schicksal der drei Kinder

"Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut", sagt Martin Poschner. Bürgermeister der Gemeinde Halsbach im Landkreis Altötting über die drei Kinder, die so ein schweres Schicksal tragen müssen. Die Geschichte der drei Mädchen sei so tragisch, dass er und die Pfarrgemeinde überlegt hätten, wie man helfen könne. "Die drei Mädchen sind ja jetzt allein und deswegen hat die Pfarrgemeinde in Absprache mit uns einen Spendenaufruf gestartet", erzählt er. Seit ein paar Tagen sammeln sie Spenden, wobei gerade bei den Sachspenden mittlerweile schon mehr als genug zusammengekommen sei. Wichtiger seien nun Geldspenden.

Mädchen sollen möglichst zusammenbleiben

Die Tante bemüht sich nach Informationen der Passauer Neuen Presse nun offenbar um das Sorgerecht. "Es wäre auch schlimm, wenn die drei Mädchen jetzt auseinander gerissen werden", sagt der Bürgermeister. Mit dem Geld wollen sie die Schwester des Verstorbenen bei der Versorgung der Kinder unterstützen.

Spendenkonto: Pfarrkirchenstiftung Halsbach, IBAN DE46711600000001575961

