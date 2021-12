Kinder-Impfungen in der Oberpfalz: Regensburg startet auch

Ab Samstag (18.12.2021) bietet auch die Stadt Regensburg spezielle Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Wie die Stadt jetzt mitteilte, werden die Impfungen in der Außenstelle des Impfzentrums in der Greflingerstraße 22 von drei Kinderärzten durchgeführt. Verimpft wird ausschließlich der spezielle Kinderimpfstoff der Firma Biontech.

Auch Familientermine möglich

Bei Bedarf werden auch Familien-Termine angeboten. Das heißt, begleitende Eltern oder Verwandte haben die Möglichkeit, den Termin zu nutzen, um eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung mit den entsprechenden Impfstoffen für Erwachsene zu erhalten.

Die Kinderimpfstrecke wird im Dezember an folgenden Tagen in Betrieb sein: 18. bis 22. und am 28. und 29. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Damit genug Zeit bleibt, um die Eltern beraten und auf die Kinder eingehen zu können, ist eine vorherige Terminvereinbarung unbedingt erforderlich.

Termine nur telefonisch zu vereinbaren

Die Terminvergabe für Kinderimpfungen erfolgt ausschließlich telefonisch. Sie startet am Dienstag (14.12.2021) unter den Telefonnummern 0941/507-8855 oder 507-8866 und ist in der Folge immer von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr unter diesen Rufnummern möglich.

Terminvergabe im Landkreis Cham läuft auch bereits

Im Landkreis Cham können Eltern schon seit vergangener Woche Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vereinbaren. Der Landkreis Cham ermöglicht Familien-Impftage in der Turnhalle des Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasiums Cham am 17., 18. und 19. Dezember. Dort bieten Kinderärzte Beratung und Impfungen für Kinder ab fünf Jahren in Begleitung der Erziehungsberechtigten an. Die Zweitimpfung kann bereits nach drei Wochen durchgeführt werden. Auch ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich impfen lassen. Anmeldung per Mail an sonderimpftag@lra.landkreis-cham.de oder telefonisch unter 09971/78-992. Zunächst können ausschließlich Kinder aus dem Landkreis Cham berücksichtigt werden.