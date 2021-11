Kinder-Impfung: Stiko-Experte kritisiert "polternde Politiker"

Eine generelle Corona-Impfempfehlung für alle fünf- bis elfjährigen Kinder in Deutschland ist nach Meinung des Münchner Kinder-Epidemiologen Rüdiger von Kries derzeit derzeit noch nicht vertretbar - wohl aber eine partielle. Dass es nun einen wirksamen Impfstoff für diese Altersgruppe gebe, sei eine gute Nachricht für Kinder mit Grunderkrankungen sowie solche, die mit besonders gefährdeten Menschen zusammenlebten, die selber nicht geimpft werden könnten, sagte von Kries im Deutschlandfunk Kultur.

"Für diese Kinder ist die Impfung wahrscheinlich ein Segen – auch wenn die Risiken des Impfstoffs bei Kindern bislang unzureichend bekannt sind", betonte der Experte, der seit 20 Jahren Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut ist.

Kaum schwere Verläufe bei Fünf- bis Elfjährigen

Von Kries verwies darauf, dass bei jüngeren Kindern schwere Covid-Erkrankungen besonders selten gewesen seien. Bei den gesunden Fünf- bis Elfjährigen habe weniger als ein Kind auf 50.000 Infizierte wegen Corona intensivmedizinisch behandelt werden müssen, erläuterte der Leiter der Abteilung für Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Einer generellen Impfempfehlung in dieser Altersgruppe stehe derzeit ein noch nicht abschätzbares Risiko der Impfung gegenüber. "Ein verantwortlich entscheidendes Beratungsgremium - die Stiko - kann derzeit, bei noch fehlenden Daten zu seltenen Impfrisiken, die generelle Impfung für gesunde Kinder in dieser Altersgruppe noch nicht empfehlen", sagte der Mediziner und beklagte: "Leider fordern dies einige polternde Politiker mit dem Anspruch, es besser zu wissen."

Söder-Kritik an der Stiko

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte die Stiko in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich scharf kritisiert. Vergangene Woche sagte er bei einer Regierungserklärung im Landtag: "Die Wahrheit ist: Meistens hinken die Empfehlungen der Lage hinterher." Das sei bei den Schüler-Impfungen und auch bei den Auffrischungsimpfungen so gewesen. Er sei daher sehr gespannt auf das Vorgehen der Stiko bei den Fünf- bis Elfjährigen. Schon vor der Zulassung des Impfstoffs für jüngere Kinder durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte Söder mehrfach verlangt, in Deutschland mit den Impfungen der unter Zwölfjährigen zu starten.

Die geschäftsführende Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußerte vergangene Woche die Hoffnung, dass die Stiko "nun möglichst zeitnah auch eine Empfehlung" zur Impfung für jüngere Kinder abgebe. Die Impfung von Schulkindern könne dazu beitragen, "den Schulunterricht in Präsenz zu sichern", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. "Darüber hinaus hilft jede Impfung auch, die Verbreitung des Virus generell einzudämmen."

Experte pocht auf verantwortliche Nutzen-Risiko-Abwägung

Von Kries betonte, Kinder hätten seit Ausbruch der Pandemie durch die einschneidenden Beschränkungen Schaden erlitten. "Mit der Forderung einer sofortigen generellen Impfempfehlung für fünf- bis elfjährige Kinder - ohne dass eine verantwortliche Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgt ist - kann weiterer Schaden für Kinder nicht ausgeschlossen werden."

Das Argument, eine solche generelle Impfempfehlung sei ein notwendiger Schutz ungeimpfter Erwachsener, ziehe nicht: Für Erwachsene gebe es ausreichend Corona-Impfstoffe mit einer eindeutig positiven Nutzen-Risikobilanz. "Gesunde Kinder, die von der Impfung selber kaum profitieren, einem derzeit noch unklaren Impfrisiko auszusetzen, ist ethisch kaum vertretbar." Impfung zum Wohle anderer sei dann vertretbar, wenn es für diese anderen keine Möglichkeit zum Selbstschutz gebe. "Kinder in die Pflicht zu nehmen, weil Erwachsene sich drücken, ist unanständig", mahnte der Epidemiologe. Nicht zu schaden, sei ein Grundprinzip ärztlichen Handelns - erst recht in der Prävention. "Kinder sind Kinder und nicht 'Verfügbarkeitsmasse' einer Pandemie-Politik."

Kinder- und Jugendärzte warnen vor Druck auf Stiko

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hatte bereits am Freitag die Politik davor gewarnt, "im Kampf gegen Corona zu sehr auf Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen zu setzen". Infizierte Kinder seien weniger ansteckend und erkranken auch selbst nur sehr selten schwer an Corona, sagte er der den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es wäre falsch, den Druck auf diese Gruppe zu erhöhen, da sie kein Treiber der Pandemie ist." Dies seien weiterhin die ungeimpften Erwachsenen. Fischbach appellierte an die Politik, nicht wieder Druck auf die Stiko auszuüben, rasch eine Empfehlung für Corona-Impfungen ab fünf Jahren auszusprechen. Stattdessen müsse der Druck auf die ungeimpften Erwachsenen erheblich erhöht werden.

Stiko will bis Ende Dezember entscheiden

Laut Stiko-Chef Thomas Mertens will das Expertengremium bis Jahresende über die Impfempfehlung entscheiden. "Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder, fertigzustellen", sagte Mertens vor wenigen Tagen.

Bei der EU-Zulassung des Impfstoffs ab zwölf Jahren im Mai hatte die Stiko zunächst nur Impfungen von Jugendlichen mit Vorerkrankungen empfohlen. Erst im August empfahl sie diese dann allen ab zwölf Jahren - mit Verweis auf eine breitere Datengrundlage, insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit Millionen geimpften Jugendlichen.

Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) soll Deutschland ab dem 20. Dezember eine erste Lieferung des niedriger dosierten Kinder-Impfstoffs erhalten.

(Mit Material von dpa und AFP)