Bericht zu Kindergesundheit: Gut, aber von Corona beeinträchtigt

Es klingt alles ganz positiv: Die ambulante Versorgung von Kindern und Jugendlichen hat unter Pandemiebedingungen in Bayern gut funktioniert, belegt der aktuelle Kindergesundheitsbericht des bayerischen Gesundheitsministeriums. Auch bei der Prävention meldet der Bericht einen positiven Trend. So habe es laut Daten von 2020 bei den U-Untersuchungen und Maserimpfungen keine Einbrüche gegeben. Und auch die Zahl der Schulunfälle ist deutlich zurückgegangen. Das liegt aber vor allem daran, dass Schulen und Kitas coronabedingt zeitweise geschlossen waren.

Die Daten des Kindergesundheitsberichtes sind von 2020 und älter

Bewegung, Ernährung, Kinderunfälle, psychische Gesundheit und die Auswirkungen der Pandemie: Das sind die Kernthemen des aktuellen bayerischen Kindergesundheitsberichtes. Die Daten von 2020 zeigten, dass es der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Bayern gut ginge – trotz der Corona-Belastungen, sagt Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Dennoch bestehe kein Zweifel: Die Pandemie hatte für die Kinder erhebliche körperliche, psychische und soziale Folgen.

Vernetzungen und Präventionen sollen helfen

Die Hauptbelastungen waren Isolation, fehlende Sozialkontakte, Essstörungen, Adipositas und Bewegungsmangel. "Das sind schon fundamentale Kernpunkte, die es auch zu beachten gilt", sagt Bayerns Gesundheitsminister. "Wir dürfen ja nicht nur fordern von den Menschen, dass sie Maßnahmen tragen, sondern wir müssen auch fördern und unterstützen." Zusammen mit den Universitäten sowie Kinder- und Jugendärzten will der Minister jetzt Vernetzungen nach vorne bringen. Außerdem sind neue Initiativen angelaufen. So gibt es nun eine Kooperation mit dem Bayerischen Sportverband (BLSV). Damit soll die Gesundheitsprävention schon in den Kitas weiter vorangebracht werden.

Münchner Kinder- und Jugendärztin: Netzwerk von Hilfen ist nötig

Netzwerken sei das A und O, um vor allem psychisch kranken Kindern zu helfen, so die Erfahrungen der langjährigen Kinder- und Jugendärztin Gabi Haus aus München. Die Strukturen seien da. Sie müssten nur genutzt werden. Ihr konkreter Lösungsansatz: Eine Bestandsaufnahme machen, Hilfsangebote suchen und dann priorisieren. "Das ist wichtig, damit wir nicht Plätze, die hochbelastete Kinder brauchen, dann mit Kindern belegen, die wir auch in ein anderes System führen könnten", sagt Gabi Haus, stellvertretende Vorsitzende des bayerischen Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Dafür brauche es aber finanzielle Unterstützung aus der Politik.

Folgen der Pandemie bei Kindern zeigen sich noch später

Holetschek betonte, die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche müssten in den nächsten Jahren weiter sehr aufmerksam im Blick bleiben. Dafür müsse auch die ambulante Versorgung verbessert werden. Anträge für weitere stationäre Plätze werden laut Gesundheitsminister schon jetzt zügig genehmigt. Allein 24 Plätze seien gerade bei einem Klinikbetreiber bewilligt worden.

Bewegungsmangel und Ernährung zukünftig mehr im Fokus

Kinder und Jugendliche sollen in Bayern gut und gesund aufwachsen. Das sei das Ziel, sagte Holetschek bei der Vorstellung des Kindergesundheitsberichtes. Dafür müssten die Rahmenbedingungen gesetzt werden. "Es gibt viel zu tun. Das Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. Wir können das nicht mehr auf die lange Bank schieben." Mit dem Kindergesundheitsbericht wolle die Staatregierung ein Signal setzen.

Hier finden Sie den Kindergesundheitsbericht der bayerischen Staatsregierung.