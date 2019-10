Kinder fertigen in Selb Porzellan-Anhänger für Weihnachtsbaum

Es ist eine Aktion mit Tradition: Seit 2011 stechen Viertklässler der Selber Luitpoldschule rund 600 Baumanhänger aus Porzellan aus. Die Anhänger schmücken jedes Jahr einen anderen besonderen Baum - heuer in Weimar anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Bauhauses; die einflussreiche Bildungsstätte, an der Architekten und Künstler den modernen Baustil entwickelten, wurde 1919 gegründet.

Statt Engel-Figuren Kreise und Dreiecke

Beim Christbaumschmuck aus Selb stehen heuer aber nicht klassische Motive im Vordergrund, sondern farbige Kreise, Dreiecke und Vierecke – passend zum Bauhausstil. Die Anhänger werden nun gebrannt und geputzt. Im Dezember fahren die Schüler nach Weimar, um den Baum mit ihren Anhängern zu schmücken. Ob der Christbaum im Bauhausmuseum oder direkt davor stehen wird, ist noch nicht sicher, so Organisator Udo Benker-Wienands.

Schauen Goethe und Schiller auf dem Baum aus Selb?

"Steht er aber davor, dann schauen die beiden Dichterfürsten Goethe und Schiller direkt auf unseren Baum", so Benker-Wienands. Ach das ist Tradition: Der Baum für den Schmuck kommt aus dem Fichtelgebirge. Nach Weihnachten wird der Baumschmuck für einen guten Zweck verkauft.

Berlin, München, Straßburg und Prag

Seit 2011 sucht Organisator Udo Benker-Wienands aus Regnitzlosau (Lkr. Hof) nach besonderen Orten für den Porzellanschmuck. Christbäume mit Porzellan-Anhängern aus Selb standen schon im Bundestag in Berlin, im Landtag in München oder auch im Europaparlament in Straßburg. Im vergangen Jahr wurde der Baum in der Deutschen Botschaft in Prag aufgestellt. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion der Bayerischen Staatsforsten, der Luitpold-Grundschule Selb, des Porzellanikons und der Rosenthal GmbH in Selb.