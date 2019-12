Kinder feiern mit "der Maus" in Regensburger Museum

Die großen Kulleraugen der Maus klimperten am Sonntag nicht nur im Fernsehen: Der TV-Star präsentierte im Kunstforum Ostdeutsche Galerie vor mehreren hundert Kindern seine Weihnachtsshow. Mit einem Inklusiven Museumstag feierte KreBeKi, die Stiftung für krebskranke und behinderte Kinder in Bayern, ihr 15-jähriges Bestehen. An mehreren Kreativstationen konnten die Kinder basteln.

Hilfe für Kinder mit Krebs oder Handicap

Ziel der bayernweit tätigen Stiftung KreBeKi ist es, Kindern und Jugendlichen in Bayern, die von Krebs oder Behinderung betroffen sind, langfristig zu helfen und sie zu fördern. So unterstützt sie unter anderem vorschulische Einrichtungen, Schulen, Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderung, aber auch einzelne Kinder.

Seit elf Jahren arbeiten KreBeKi und das Kunstform Ostdeutsche Galerie eng zusammen. Alle zwei Monate veranstalten sie inklusive Workshops für Kinder mit und ohne Handicap im Museum. 2019 stellte die Franz Beckenbauer Stiftung zusätzliche Fördermittel für diese Kooperation zur Verfügung.

Kunstforum wird barrierefrei ausgebaut

Die Inklusiven Museumstage haben inzwischen tausende Besucher ins Museum gelockt. Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie will für Menschen mit Behinderung künftig noch attraktiver werden: Es wird ab Ende 2020 barrierefrei ausgebaut. Davor, im Sommer, feiert das Kunstmuseum das 50-jährige Jubiläum seiner Eröffnung.