Kinder, Corona, Hofladen: Wie zwei Frauen ihren Alltag meistern

Sortiment coronabedingt erweitert

Neben Gemüse aus dem eigenen Anbau wie zum Beispiel Karotten, Weißkohl, Chinakohl und Petersilienwurzeln, gibt es hier auch Kartoffeln, Obst, Nudeln, Eier, Fruchtaufstriche, Mehl und andere Waren regionaler Hersteller. Während der Corona-Pandemie hat Verena Seifried das Angebot sogar noch erweitert, etwa um saisonale Backwaren eines Dillinger Konditors, der sein Café wegen Corona nicht öffnen darf. Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist seit Beginn der Corona Pandemie gestiegen. Die Kunden wollen wissen, wo die Lebensmittel herkommen und schätzen die persönliche Ansprache im Geschäft.

Neuen Hofladen gebaut und mitten in der Pandemie eröffnet

Gut zehn Kilometer weiter, in Zöschlingsweiler räumt Anita Steidle Nudeln aus Eiern ihrer eigenen Hühner ins Regal. Ihre beiden kleinen Mädchen Klara (1) und Linda (2) hat sie gerade in die Notbetreuung der Kita gebracht. In vier Stunden wird sie sie wieder abholen, bis dahin hat sie einiges zu tun. Gerade hat sie schon die Hühner rausgelassen und die frischen Eier nach dem Gewicht sortiert. Ihr Mann bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Vater zum Hof gehörigen Felder, eigentlich aber arbeitet er für einen Futtermittelhersteller. Ein Bürojob, Vollzeit.

Tradition wird fortgeführt

Anita Steidle kümmert sich unterdessen um den Laden, ihre Schwiegermutter Helene hilft ihr dabei, genau wie bei der Kinderbetreuung. Helene Steidle ist froh, dass die Tradition des Hofladens auf dem Steidlehof weitergeführt wird. Früher gab es hier auch schon einen kleinen Laden, und eine Wirtschaft.

Für den neuen, geräumigen Hofladen mit Platz für eine große Auswahl regionaler Produkte haben Anita und Thorsten den alten Stadel abreißen lassen und an der Stelle ein neues Gebäude errichtet. Während der Planungs- und Bauzeit war die kleine Klara noch nicht in der Krippe und immer voll dabei. Im Juli haben die Steidles dann den neuen Laden eröffnet, seitdem steigt die Zahl der Kunden stetig. Auch ein Bauernhofcafé will Anita Steidle noch einrichten, wegen der Corona-Pandemie hat sie das aber erst einmal zurückgestellt.

Sortiment größer als im alten Hofladen

Im neuen Laden gibt es neben Eiern und Nudeln aus diesen Eiern auch Wurst, Käse, Milchprodukte, Mehl, selbstgemachte Frucht- und Quarktaufstriche, Wein und Getreide auch Gemüse aus Verena Seifrieds Gärtnerei in Gundelfingen. Eine benachbarte Schäferin, bekannt als "die Egauschäferin" liefert außerdem Wurst aus Schaffleisch, zu Weihnachten gab es Schaffelle, zu Ostern gibt es Lammfleisch. Über solche Aktionen informiert Anita Steidle auf ihrer Instagram Seite, und auch auf Facebook ist sie sehr aktiv. Kürzlich hat sie sogar einen Blog gestartet. Da spielen auch ihre Kinder eine Rolle, die gehören einfach dazu, sagt die 38-Jährige. Auch wenn sie im Laden verkauft, sind die Kinder oft dabei, oder aber ihre Schwiegermutter passt auf sie auf.

Froh, dass sie arbeiten dürfen

Auch in Gundelfingen kümmern sich Oma und Opa um die Enkel. Ohne die Unterstützung von Angestellten und Großeltern wären all die Aufgaben wohl nicht zu schaffen. Während Verena Seifried versucht, im Büro ein paar Dinge zu erledigen, ruft Jonathan noch zwei Mal nach ihr. Sie unterbricht ihre Arbeit und erklärt ihm geduldig die Aufgaben. Dann sind die Kinder endlich fertig, spielen noch ein wenig, bis sie zusammen mit Mama Verena Mittagessen kochen. Seitdem Homeschooling ist, machen sie das oft gemeinsam. So betonen Anita und Verena auch, dass die Situation jetzt zwar anstrengend sei, aber auch ein bisschen mehr Familie und Beisammensein ermögliche.

Verena Seifried hofft, dass die Kinder bald wieder in die Schule gehen. Insgesamt aber ist sie, genau wie Anita Steidle, sehr froh, dass sie arbeiten dürfen und sie mit ihren Läden erfolgreich sind.