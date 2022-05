Kinder brauchen immer öfter Unterstützung bei Sprachentwicklung

Dass es zunehmend mehr Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung gibt, diese Tendenz habe sich bereits vor der Corona-Pandemie gezeigt, sagt Uli Harms, Schulrektor der Sonderschule am Diakoneo-Förderzentrum St. Laurentius in Neuendettelsau. Allerdings habe die Pandemie die Situation noch einmal verstärkt, bestätigt Christina Laich, Leiterin der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) am Förderzentrum St. Laurentius.

Laich: "Lieber Maske als Distanz"

Die Maskenpflicht sei dabei eher ein kleines Problem gewesen, so Laich. Bei vertrauten Bezugspersonen wären die Kinder schnell wieder in der Lage gewesen, die Emotionen zu erkennen, obwohl die Hälfte des Gesichtes verdeckt ist. Bei Fremden sei das schon schwieriger gewesen. "Lieber Maske als Distanz", ist Laich überzeugt. Denn nur mit einer guten Beziehung zum Kind, sei lernen möglich.

Gemeinsame Familienzeit nimmt ab

Ein größeres Problem sei ein anderes: Die Gesamtatmosphäre in den Familien habe sich verändert, beobachtet Schulrektor Uli Harms. Die Zeit, in der sich die Familie intensiv austauscht, ist kürzer geworden. Aber Sprache lerne man nur beim Sprechen, erklärt Christina Laich. Der Dialog sei entscheidend für die Sprachentwicklung des Kindes. "Viele wissen, dass es nötig ist, es ist ihnen aufgrund ihrer beruflichen oder familiären Situation aber nicht möglich", so Harms. Denn während der Pandemie hätten Eltern im Homeoffice gearbeitet, Kinder beim Homeschooling begleitet und Kleinkinder betreut. Entspannte Familienzeit kam dabei oft zu kurz. Die Belastung der Familien war schon vor der Pandemie hoch, ist mit ihr aber nochmal gestiegen. Davon sind die beiden Pädagogen in Neuendettelsau überzeugt. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Familien sei enorm.

Kitas in Nöten

Wenn ein Kind in der Regel-Kita zum Beispiel in Sachen Sprachentwicklung auffällt, können sich Erzieherinnen an die mobile Sonderpädagogische Hilfe von Diakoneo in Neuendettelsau wenden. Und das tun auch immer mehr, berichtet Christina Laich, die für diese Hilfseinrichtung am Förderzentrum zuständig ist. Oft seien die Kitas richtig in Not, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesen Problemen umgehen sollen, so Laich. Mit Fortbildung und Beratung wird dann die passende Hilfe für das Kind gesucht.

Einfluss der Eltern ist entscheidend

Die Kitas und schulvorbereitenden Einrichtungen können allerdings nur helfen, wenn die Eltern mitziehen und Hand in Hand mit den Pädagogen zusammenarbeiten. Denn der Einfluss der Eltern auf Sprache und Verhalten der Kinder sei größer als alles andere, erklärt Christian Laich. Schulrektor Harms stellt sich trotzdem die Frage, welches Gewicht die Gesellschaft diesen Problemen der Kinder zumisst. Denn am Ende bleibt das Gefühl, dass Kinder die größten Verlierer dieser Pandemie sind.