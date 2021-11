"Kinder brauchen ihr Leben zurück": Eltern genervt und besorgt

Die Hütte brennt. Eltern in Bayern sind wütend, besorgt und gefrustet. Sie leiden mit ihrem Nachwuchs. Seit fast zwei Jahren müssen die Kinder und Jugendlichen unter Corona und den Folgen leiden und ihr Leben einschränken. Die Verantwortlichen in der Politik bekämen die Lage, vor allem für die Schulen, nicht in Griff, so die Meinung vieler Eltern in Bayern. Der BR hat sich ein Stimmungsbild eingeholt.

Was denn nun: Vorgezogene Weihnachtsferien oder gleich Lockdown?

Die Kinder müssten endlich ihr Leben zurückbekommen, fordert Solvejg Lindner aus der Lockdown-Region Rosenheim. Die Mutter von drei Kindern ärgert sich: Sport, Musik, Freizeit, alles fällt flach. "Ich verstehe nicht, warum Kinder jedes Mal in ihrem Leben so stark eingeschränkt werden müssen. So gut ich das verstehen kann und so gut ich die Maßnahmen mittragen kann und will, so sehr würde ich mir wünschen, dass man die Maßnahmen auch bis zu Ende durchdenkt und als erstes den Kindern alle Möglichkeiten eröffnet und eben nicht den Fußballspielern."

Grundschuleltern haben Angst vor Ansteckung und Impfschäden

Erst- und Zweitklässler haben seit Corona nie eine "normale" Schule kennengelernt, sondern nur mit Mundschutz und Abstand halten, wenn sie denn überhaupt in die Schule gehen durften. Große Sorgen bereitet Grundschuleltern aktuell das Impfen. Sie haben Angst vor einer Ansteckung, aber auch vor Impfschäden.

Eltern pro und contra bei Schulschließung

Auffallend: Beim Thema Schulschließung gehen die Meinungen der Eltern auseinander. "Das wäre das größte Übel!", schreibt Tim Faber. "Alles ist besser als die Schule zuzumachen", sagt der vierfache Vater Tobias Oelbaum aus München. Dagegen berichtet Mutter Christina Berkau aus Buchloe, sie habe jeden Tag Bauchweh, wenn sie ihre Kinder in die Schule schickt. Neben der hohen Ansteckungsgefahr seien die Kinder gestresst von immer neuen Regeln, Dauermaskentragen und der Abstandspflicht. Deshalb plädiert sie für Homeschooling.

Ihre Kritik: "Die Entscheidungsträger sind zu stark politisch orientiert und handeln zu wenig zu Gunsten der Schüler. Die Kinder sind die Verlierer der Pandemie. Sie verlieren an Bildung, verlernen Sozialkompetenzen und durch fehlende Kontakte werden viele verhaltensauffällig, sogar depressiv."

Bayerischer Elternverband fordert Aussetzen der Präsenzpflicht

Der bayerische Elternverband – kurz BEV - setzt sich unterdessen für ein Aussetzen der Präsenzpflicht ein. Familien müsse ermöglicht werden, Kinder ohne Attest lernen zu lassen. Dies sei notwendig, so der BEV, um selbst zwischen Risiken und Nutzen des Schulbesuchs abzuwägen. Ein Vorziehen der Weihnachtsferien lehnt die Elternvertretung dagegen ab. Die Forderung des BEV: Anstatt starrer bayernweiter Regeln sollte jede Region, jede Schule für sich die beste Lösung finden.

Der Wunsch vieler vom BR befragten Eltern: Die Politik müsse konsequent handeln – im Interesse der Kinder und Jugendlichen.