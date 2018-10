23.10.2018, 14:38 Uhr

Kinder aus Selb und Asch basteln Christbaumschmuck aus Porzellan

Eine Tanne aus dem Fichtelgebirge soll in diesem Jahr in der Deutschen Botschaft in Prag stehen – geschmückt mit Porzellananhängern aus Selb. Ausgestochen haben sie Grundschüler aus Selb, zusammen mit Kindern aus dem tschechischen Hazlow bei Asch.