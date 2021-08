Kinder aus der Eifel versuchen Flutkatastrophe zu vergessen

Ausflug von Hersbruck aus in den Nürnberger Tiergarten. Hier gibt es überall was zu entdecken. Die 24 Kinder aus der Eifel sind nur damit beschäftigt Erinnerungsfotos zu schießen und möglichst nah an die Tiere ran zu kommen. Der Besuch bei Affe, Eisbär und Co gefällt ihnen. Es ist endlich mal eine Abwechslung zu dem Chaos zu Hause.

Hersbrucker Gastronom von Bildern betroffen und hilft

Alle Ferienkinder haben die Flutkatastrophe hautnah erlebt. Gastronom Peter Bauer aus Hersbruck hat die Bilder im Fernsehen gesehen. "Man ist fassungslos, wenn man sieht, wie das Wasser ganze Häuser weggerissen hat." Der Gastronom wollte deshalb unbedingt helfen. "Wir haben Kinder hergeholt und eingeladen, die nichts mehr haben oder am Minimum sind oder bei Gastfamilien wohnen oder irgendwo in einer Gemeinschaftsunterkunft untergekommen sind." Er wünscht sich, "dass diese Kinder wieder ein bisschen Lebensfreude haben und mal auf andere Gedanken kommen."

Viele Kinder mussten mit ansehen, wie ihr zu Hause zerstört wurde

Eine Woche lang bleiben die Kinder, untergebracht sind sie in der Edelweißhütte bei Hersbruck. Verpflegung, Ausflüge Taschengeld, für alles ist gesorgt. Ihre Eltern müssen dafür keinen Cent bezahlen. Auch der neunjährige Kay-Norman Geese macht hier Ferien. Abschalten fällt ihm schwer. Er denkt viel an zu Hause, erzählt er beim Frühstück in der Hütte: "Ich hatte schon dreimal Heimweh, ich vermisse meine Eltern und hab hier keine Freunde." Aber sein Bruder Melvin ist mit dabei.

Die Familie kommt aus Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Zu Hause bei ihnen ist ziemlich viel kaputt. Die Jungs fragen sich, wie es weitergeht. Ihre Eltern organisieren gerade eine neue Wohnung. Das alles belastet sie. Jetzt hier zu sein, weit weg von dem ganzen Chaos tut dem älteren Bruder gut. "Ich finde es entspannend und irgendwie ist es auch wie Luxus, weil das ja kostenlos für uns ist und sich viele Menschen um uns kümmern."

Gespendete Ferien, um auf andere Gedanken zu kommen

Die 24 Ferienkinder aus der Eifel erleben viel in dieser Woche. Auch Segelfliegen ist Teil des gespendeten Ferienprogrammes. Melvin startet gleich als erster. Er sitzt bereits in der Maschine, direkt hinter dem Piloten. "Also ich bin schon sehr aufgeregt und ich freu mich auf jeden Fall." Sein Bruder Kay weiß noch nicht, ob er sich das traut. Melvin hebt ab. Die Geschwindigkeit drückt ihn in den Sitz. 400 Meter über Hersbruck sind die Flut und die Schrecken der ganzen Katastrophe zu Hause vergessen. Und auch Kay traut sich. Heimweh ist jetzt kein Thema mehr. Der Neunjährige genießt die Aussicht. Zurück am Boden sind die beiden Brüder überglücklich. Melvin findet: "Das ist schon eine Erinnerung fürs Leben, das hat mir so viel Spaß gemacht, das würde ich gerne nochmal wiederholen." Dass sie dieses Jahr solche Ferien erleben, hätten sie nicht gedacht.