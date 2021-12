Kinder aus dem Fenster geworfen: Mutter verurteilt

Im Prozess gegen eine 30-jährige Frau wegen versuchten Totschlags ihrer beiden Töchter ist ein Urteil gefallen. Die Mutter wurde verurteilt, gilt jedoch als schuldunfähig, weshalb sie keine Strafe erwartet und sie in eine psychiatrische Einrichtung kommt. In festen Abständen müsse dann geprüft werden, ob von ihrer Seite aus noch eine Gefahr für sich und andere Menschen besteht, berichtete der Justizsprecher.

Die Verteidigung hatte dafür plädiert, die Anklage fallenzulassen.

Kinder aus Frauenhaus-Fenster geworfen

Bei dem aufsehenerregenden Vorfall Ende April hatte die Frau zunächst ihre beiden Töchter aus dem Fenster eines Frauenhauses geworfen. Dann wollte sie mit einem Baby auf dem Arm hinterherspringen. Das verhinderte die Polizei.

Laut Gericht leidet die Frau unter einer akuten Schizophrenie. Nach ihrer Aussage vernahm sie an dem Tag "Stimmen" mit der Aufforderung, das Frauenhaus so schnell wie möglich zu verlassen. Als Teil dieser Aktion habe sie dann ihre beiden Töchter im Alter von 20 Monaten und acht Jahren aus dem Fenster der Wohnung geworfen. Durch den Aufprall auf dem Gehsteig in 5,40 Meter Tiefe wurden die Kinder schwer, aber nicht unheilbar verletzt.

Schuldunfähig - Einweisung in Psychiatrie

Ein Gutachter bescheinigte der Frau in dem Prozess, dass sie schuldunfähig ist und sie deshalb für den versuchten Totschlag in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung keine Strafe erwartet.