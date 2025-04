Kinder auf Spielplatz mit Softair-Waffen angegriffen

Am Wochenende sollen in Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim zwei Jugendliche mehrere Kinder aus heiterem Himmel mit Softair-Pistolen angegriffen haben. Nach bisherigen Informationen ereignete sich der Angriff am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz.

Die zwei Jugendlichen sollen nach Angaben von zwei Jungen, die dort spielten, mit den Softair-Pistolen plötzlich in ihre Richtung geschossen haben - aus etwa zehn Metern Entfernung. Die Opfer wurden von den Geschossen getroffen, das eine am Arm sowie am Bein. Das andere erlitt eine blutende Wunde am Handgelenk. Als die Kinder den Spielplatz verlassen wollten, packten die Jugendlichen sie wohl an den Jacken, stießen und schlugen sie. Nach einem kurzen Handgemenge konnten sich die Opfer befreien.

Freunde wollen helfen und werden auch beschossen

Kurz darauf sollen zwei weitere Kinder, ein Mädchen und ein Junge unter 14, zu dem Spielplatz gekommen sein. Laut Polizei schossen die Jugendlichen daraufhin erneut, jetzt auf alle vier Kinder. Ein Kind wurde am Kopf sowie am Rücken getroffen und erlitt Schmerzen. Danach sollen die Täter das Mädchen und die drei Buben abermals körperlich angegriffen haben. Sie sollen mit Fäusten auf ihre Opfer eingeschlagen und sie zu Boden gedrückt haben, bevor sie schließlich flüchteten.

Polizei sucht Zeugen

Den Angaben zufolge kümmerten sich die von der Polizei verständigten Eltern um die Kinder und versorgten sie selbst medizinisch. Warum die Kinder in Stephanskirchen attackiert wurden, ist unklar. Die Opfer sind laut Polizei alle unter 14 Jahre alt. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sie die mutmaßlichen Täter nicht. Die Kripo ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Auch die beiden mutmaßlichen Täter sind wohl minderjährig. Einer der Gesuchten wird auf 12 bis 13 Jahre geschätzt, der andere auf 13 bis 15.

Art der Softair-Waffen unklar

Welche Art von Softair-Waffen die bislang unbekannten Täter bei ihrer Attacke am Sonntagnachmittag benutzt haben, ist laut Polizei noch unklar. Softair-Waffen mit einer Geschossenergie von bis zu 0,5 Joule gelten in Deutschland als Spielzeugwaffen. Sie dürfen bereits ab dem 14. Lebensjahr gekauft und genutzt werden. Allerdings dürfen auch diese Spielzeugwaffen nicht öffentlich getragen und nur im privaten Bereich benutzt werden.

