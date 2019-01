Kinder auf Diebestour durch Schweinfurt

Am Dienstag gegen 16.20 Uhr wurden die Schülerinnen in einem Warenhaus von einem Kaufhausdetektiv beobachtet, wie sie kosmetische Erzeugnisse, Schmuck, Büroartikel, Spielwaren und Getränke im Gesamtwert von knapp 50 Euro in ihre Handtaschen steckten. Nachdem sie ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen hatten, wurden sie angehalten und mit ins Büro genommen.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei den beiden Kindern dann noch Diebesgut aus vier weiteren Schweinfurter Geschäften sicher. Der Beutewert aller fünf Diebstähle erreichte einen Betrag im niederen dreistelligen Euro-Bereich.

Weil die Kinder aufgrund ihre Alters noch strafunmündig sind, werden die diversen Diebstähle nicht als Anzeige, sondern in Form eines sogenannten Ereignisberichts an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Auch das Jugendamt erhält diesen Bericht, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit treffen zu können.