Kleinkinder allein auf Bundesstraße, um Oma zu besuchen

Zwei kleine Kinder aus Geiersthal (Lkr. Regen) haben auf abenteuerliche Weise die Corona-Kontaktbeschränkungen gebrochen. Wie die Polizei vermeldet, wurde ein Autofahrer am Dienstag (05.05.) gegen sieben Uhr morgens auf einen kleinen Buben und ein kleines Mädchen aufmerksam, die ohne Begleitung von Erwachsenen an der vielbefahrenen Bundesstraße 85 entlang marschierten.

Sehnsucht nach der Oma

Der Autofahrer hielt geistesgegenwärtig an, packte die Kinder in sein Auto und brachte sie wieder nach Hause zu ihren Eltern in Geiersthal. Außerdem informierte der Autofahrer die Polizei. Wie sich herausstellte, war das Geschwisterpaar von zu Hause losgezogen, ohne dass es die Eltern zunächst gemerkt hatten. Die zwei wollten laut Polizei ihre Oma besuchen, die in einem kleinen Nachbardorf wohnt.