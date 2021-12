Kind verletzt bei Corona-Protest in Schweinfurt

Mehrere hundert Menschen haben am Sonntagabend laut Polizei in Schweinfurt gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert – teils gewaltvoll. Die Polizei musste Schlagstöcke und Pfefferspray gegen aggressive Demonstrationsteilnehmer einsetzen. Dabei kam ein Kind mit einer Nebelwolke in Kontakt.

Polizei: Kinder von Aggressoren fernhalten

Die Polizei forderte daraufhin auch alle Eltern mit Kinder auf, sich "von gewaltbereiten Aggressoren fernzuhalten". Das Kind sei von den Einsatzkräften unverzüglich zum Rettungsdienst gebracht worden.