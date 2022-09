Kind überlebt dank Fahrradhelm – Familie blickt zurück

Genau vor einem Jahr – am 6. September 2021 kam es zu einem schweren Fahrradunfall im Hammelburger Ortsteil Diebach. Der damals siebenjährige Gregor stürzte auf dem Heimweg von seinem Fahrrad. Er verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Laut den Ärzten hätte Gregor diesen Sturz ohne Helm nicht überlebt. Seitdem will seine Familie andere aufrütteln und erzählt Gregors Geschichte immer wieder auf Social Media. Ihre Botschaft: Ein Fahrradhelm kann Leben retten.

Familie erinnert sich ganz genau an den Unfall

Die Mutter Sandra Müller kann sich an den Unfall vor einem Jahr ganz genau erinnern: "Bei uns hat es kurz nach 19 Uhr geklingelt und wir dachten der Gregor kommt vom Spielen nach Hause." Doch dann stand ein Freund der Familie vor der Tür und informierte die Eltern, dass der junge Gregor einen schweren Radunfall hatte. "Wir sind dann zur Unfallstelle und waren noch vor dem Rettungswagen vor Ort. Und haben dann gesehen wie das Kind auf der Straße liegt", beschreibt Sandra Müller.

Schwere Gehirnerschütterung durch den Sturz

Im Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass der damals siebenjährige Junge zahlreiche Schürfwunden, Prellungen und eine schwere Gehirnerschütterung hat. In Folge des Unfalls konnte sich Gregor die ersten Monate manche Sachen nicht mehr merken und wusste nicht mehr wie Zahlen geschrieben werden, erzählt die Familie. Doch ohne Helm hätte laut den Ärzten alles noch schlimmer kommen können.

#KopfEntscheidung – Kampagne der unterfränkischen Polizei

Familie Müller unterstützt die Kampagne #KopfEntscheidung der unterfränkischen Polizei. Hierbei wird auf die Bedeutung des Fahrradhelms aufmerksam gemacht – mit einem gelben Helm, der durch ganz Deutschland tourt. Die Präventionskampagne wurde gestartet, weil laut Polizei die Anzahl der Fahrradunfälle kontinuierlich zunimmt beziehungsweise auf hohem Niveau bleibt.

"Bei der Aufnahme der Unfälle zeigt sich leider, dass zu wenige Radfahrer einen Helm tragen", so die Polizei Unterfranken. Demnach kam es allein in Unterfranken im Jahr 2021 zu 1.212 Fahrradunfällen. 1.112 Radfahrer erlitten dabei Verletzungen und sieben verloren ihr Leben. Knapp die Hälfte der verunfallten Fahrradfahrer trug laut Polizei keinen Helm.

Gregor ist inzwischen wieder gesund

Gregor geht es inzwischen wieder "super" berichtet die Mutter. Er sei wieder "topfit". Die Familie setzt sich weiterhin dafür ein, die Wichtigkeit eines Helms zu verdeutlichen. "Gregor achtet sehr darauf, dass auch andere Leute Helme tragen und das wollen wir unterstützen", sagt Sandra Müller. Gregor selbst jedenfalls liebt das Fahrradfahren und trägt dabei immer einen Helm.