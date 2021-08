Kind schneidet sich an Glastür – Polizisten retten ihm das Leben

Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagabend in Nürnberg zu Lebensrettern geworden. Nachdem ein Mädchen sich an einer Glastüre eine stark blutende Schnittverletzung zugezogen hatte, handelten die Einsatzkräfte geistesgegenwärtig.

Mädchen erleidet lebensbedrohliche Schnittverletzung

Wie die Polizei Nürnberg berichtet, hatte die Zehnjährige beim Spielen mit anderen Kindern in der Wohnung versucht, eine Tür mit dem Fuß zu öffnen. Dabei ging der Glaseinsatz in der Tür kaputt und das Mädchen verletzte sich durch eine Scherbe am Oberschenkel. Die Schnittverletzung sei lebensbedrohlich gewesen, so die Polizei.

Polizeibeamte leisten Erste Hilfe

Als wenige Minuten nach dem Notruf eine Polizeistreife eintraf, war das Mädchen bereits bewusstlos. Die Polizeibeamten leisteten sofort Erste Hilfe: Sie banden den Oberschenkel mit einem Einsatzgürtel ab und stillten die Blutung mit improvisierten Kompressen und einer Aderpresse, einem Abbindesystem. Der Rettungsdienst, der wenig später eintraf, konnte zusammen mit den Polizeibeamten das Mädchen stabilisieren und in ein Krankenhaus bringen.

Notoperation im Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei musste das Mädchen im Krankenhaus notoperiert werden. Inzwischen sei sie nicht mehr in Lebensgefahr. Die Mutter des Mädchens erlitt einen Schock und musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte haben die Polizeibeamten zusammen mit den Rettungskräften der Zehnjährigen das Leben gerettet.