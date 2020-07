Kind nach Hundeattacke schwer verletzt

In Geretsried im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen hat am Freitagabend ein Hund einen Buben im Kindergartenalter angegriffen. Laut Polizei hatte sich der Hund gegen 21 Uhr in einer Wohnanlage offenbar von der Leine losgerissen und den Jungen mehrfach ins Gesicht gebissen. Das Kind erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Hundebesitzer wollte entfliehen

Der 28-jährige Hundehalter und das Tier verließen zunächst den Ort des Angriffs. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein. Schließlich kehrte dieser mit dem Tier in seine Wohnung in der Nachbarschaft des Unglücksorts zurück, wo ihn die Polizei ausfindig machte.

Gegen den Hundehalter wird ermittelt

Der Polizeidiensthundeführer nahm den großgewachsenen Mischlingshund in behördliche Verwahrung. Gegen den Hundehalter ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.