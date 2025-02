Mutter und Kleinkind sterben nach Anschlag in München

Nach dem Anschlag auf die Gewerkschafts-Demonstration in München sind eine 37-jährige Mutter und ihr zweijähriges Kind ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts bestätigte auf BR-Anfrage die Beziehung der beiden Opfer.

Stadt München trauert um städtische Mitarbeiterin

Wie außerdem bekannt wurde, handelte es sich bei der Frau um eine Mitarbeiterin der Stadt München. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich am Samstag in einem Statement schockiert und tief getroffen. "Leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Das zweijährige Mädchen und seine Mutter, die beide bei dem brutalen Anschlag auf den Demonstrationszug am Donnerstag schwer verletzt wurden, sind gestorben. Meine Gedanken sind bei der Familie der Ermordeten und ihren Verwandten und Freunden", sagte Reiter.

Reiter: "Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen"

"Die Mutter war eine städtische Mitarbeiterin. Sie und ihre Tochter wurden ermordet, als sie für ihre gewerkschaftlichen Rechte auf die Straße gegangen ist. Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen. Wir werden der Familie alle nur erdenkliche Unterstützung in dieser düsteren Zeit anbieten", fügte Reiter hinzu. Auch der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke äußerte sich am Samstagabend "zutiefst erschüttert und fassungslos" angesichts des Todes der Frau – "unserer Kollegin" – und ihres jungen Kindes. "Die Trauer über das Leid der Opfer des Anschlags von München wird so schier unermesslich", erklärte er.

Bittere Bilanz: Zwei Tote und 37 Verletzte

Ein 24-jähriger Afghane war bei dem Anschlag absichtlich in das Ende eines Verdi-Demonstrationszuges gefahren. Die Behörden gehen aktuell von einem islamistischen Anschlag aus. Insgesamt waren bei der Gewalttat neben den beiden Todesopfern 37 weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Christian Huber, Vizepräsident des Münchner Polizeipräsidiums, hatte nach der Tat von zwei Schwerstverletzten, darunter einem Kind, acht Schwerverletzten und zehn mittelschwer Verletzten gesprochen. Die Übrigen seien leicht verletzt.

Scholz legt Rose am Tatort ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am Nachmittag am Ort des Geschehens in München eine weiße Rose abgelegt hatte, sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. "Ich bin tief erschüttert und traurig über den Tod des kleinen Kindes und der Frau, die ihren Verletzungen nach dem Anschlag in München erlegen sind. Es ist unvorstellbar, was die Angehörigen durchmachen. Ihnen gilt mein tief empfundenes Beileid. Das Land trauert mit ihnen", schrieb Scholz auf "X". Zuvor hatte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen.

Gewerkschaften bitten um Unterstützung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Verein "Gewerkschaften helfen" haben zu Spenden für die Opfer des Anschlags aufgerufen. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Familien", hieß es in dem Aufruf vom Samstagnachmittag. "Worte allein reichen nicht – jetzt ist konkrete Hilfe, jetzt ist unsere Solidarität gefragt!" Mit den Spenden sollten Betroffene und deren Familien unterstützt werden, "um die medizinische Versorgung zu stemmen, den Alltag neu zu organisieren und einfach wieder Mut zu fassen", hieß es. "Lasst uns den Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind."

Mit Informationen von dpa