Kind in Kaufbeuren hat Meningitis - Mehr Kinder betroffen?

In Kaufbeuren ist ein Kind vor wenigen Tagen an einer bakteriellen Meningitis, einer Hirnhautentzündung, erkrankt. Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes Ostallgäu stehen Meningokokken als Ursache fest. Da das erkrankte Kind am 16. Oktober die Nachmittagsvorstellung des Theaterstücks "Oh wie schön ist Panama" im Haus St. Martin in Kaufbeuren besucht hat, warnt das Gesundheitsamt, dass andere Kinder, die ebenfalls an diesem Nachmittag das Theaterstück besucht haben, infiziert sein könnten.

Kinder- oder Hausarzt aufsuchen

Das Gesundheitsamt ruft die Eltern dazu auf, baldmöglichst den Kinder- oder Hausarzt aufzusuchen. Dort sollten sie sich über eine vorsorgliche Einnahme eines Antibiotikums beraten und gegebenenfalls den Impfschutz gegen Meningokokken vervollständigen lassen. Wer nach dem Theater-Besuch am 16. Oktober Krankheitssymptome bemerke oder bemerkt hat, solle umgehend einen Arzt aufsuchen und auf den möglichen Kontakt zu einem Meningokokken-Erkrankten hinweisen. Krankheitssymptome können laut Gesundheitsamt zum Beispiel Fieber, Erbrechen, Schüttelfrost, Krämpfe oder Bewusstseinsstörungen sein.

Meningokokken sind Bakterien, die per Tröpfcheninfektion übertragen werden. Außerhalb des Körpers können sie nur kurze Zeit überleben, deshalb ist ein enger Kontakt zu einem Kranken oder einem Keimträger für eine Ansteckung erforderlich.