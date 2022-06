Kind findet Tellermine im Wald bei Arnstorf

Ein Zwölfjähriger hat in einem Wald in Niederbayern eine Tellermine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Bub habe den Sprengkörper bei einem Spaziergang mit seinem Vater nahe Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach einem ersten Abgleich im Internet alarmierten die Beamten am Freitag das Landeskriminalamt und sperrten den Fundort ab.

Räumung funktioniert problemlos

Am Samstagvormittag habe der Kampfmittelräumdienst die russische Mine dann entfernt, sagte ein Polizeisprecher. Die Räumung habe problemlos funktioniert. Die Polizei appellierte im Zusammenhang mit dem Fund, solche verdächtigten Gegenstände immer den Beamten zu melden und sich von den Funden fernzuhalten.