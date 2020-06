Kind erstickt - Stiefmutter bestreitet Vorwürfe vor Gericht

Am Landgericht Weiden hat heute der Prozess gegen eine junge Frau wegen Totschlags begonnen - ihr wird vorgeworfen ihren vier Jahre alten Stiefsohn erstickt zu haben - zum Prozessauftakt bestritt die Angeklagte, das Kind getötet zu haben, das teilte ein Sprecher des Landgerichts mit.

Polizeibeamte sagen aus

Zum Prozessauftakt waren mehrere Zeugen geladen, darunter zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eschenbach, die zuerst am Ort des Geschehens waren und drei Rettungskräfte, die ebenfalls vor Ort im Einsatz waren. Am Nachmittag sagten außerdem zwei US-Bürgerinnen aus. Sie wohnen in der Nähe der Angeklagten und sind zum Teil Nachbarn.

Drei weitere Verhandlungstermine

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 15. Juni um 9 Uhr angesetzt. Daneben sind noch zwei weitere Verhandlungstermine am 18. Juni um 9 Uhr und am 30. Juni um 12.30 Uhr anberaumt. Wann ein Urteil fallen wird, ist laut dem Sprecher des Landgerichts zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.