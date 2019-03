Kind buddelt eingegrabenen Mann im Wald aus

Ein 38 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagnachmittag in einem psychischen Ausnahmezustand im Burgweintinger Forst bei Regensburg in den Boden eingegraben. Das teilte die Polizei mit.

Kinder fanden den Mann

Demnach hörten zwei spielende Kinder in dem Wald die Hilfeschreie des Mannes, der sich etwa 20 Zentimeter tief in der Erde eingegraben hatte. Eins der Kinder grub den Mann aus. Nach Angaben der Polizei wäre der Mann aber selbst in der Lage gewesen, sich aus dem Erdloch zu befreien. Er habe eine Schutzbrille getragen. Der 38-Jährige sei leicht unterkühlt, aber in keinem lebensbedrohlichen Zustand gewesen.

38-Jährige bereits polizeibekannt

Der Mann wurde zunächst in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Anschließend kam er ins Bezirksklinikum. Im Jahr 2013 hatte der Mann in einem ähnlichen Fall einen Einsatz ausgelöst, er war bereits polizeibekannt.