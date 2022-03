Kind auf Traktor von Polizei erwischt - Diese Regeln gelten

In Stadtbergen bei Augsburg hat eine Passantin am vergangenen Samstag einen Neunjährigen dabei beobachtet, wie er mit dem Traktor auf einem Acker umherfuhr und offenbar Feldarbeiten mit dem Schlepper verrichtete. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord teilte mit, dass der Junge anschließend zum Hof der Eltern geflüchtet sei und dort den Traktor noch eingeparkt habe, als die Streife eintraf. Die Polizisten untersagten dem Jungen die Weiterfahrt umgehend und führten mit ihm und dessen Vater ein ernsthaftes Gespräch. Wegen der im Raum stehenden rechtlichen Verstöße wird nun gegen den Vater ermittelt.

Kinder auf dem Bulldog: Kein Einzelfall

Der Vorfall aus Stadtbergen ist kein Einzelfall. Immer wieder gibt es Medienberichte über Minderjährige, die am Steuer landwirtschaftlicher Maschinen erwischt werden. Manchmal auch mit Unfallfolge. 2019 sorgte ein Fall aus Balderschwang im Allgäu für Bestürzung. Dort starben zwei Kinder bei einem Traktorunfall, bei dem ein 13-Jähriger das Fahrzeug lenkte. Was die Frage aufwirft: Ab wann dürfen Minderjährige eigentlich ans Steuer einer landwirtschaftlichen Maschine?

Wer darf einen Traktor fahren?

Offiziell einen Traktor fahren dürfen Personen, die einen Führerschein der Klasse T haben. Den können Jugendliche ab 16 Jahren machen, in Einzelfällen mit Sondergenehmigung auch schon ab 15 Jahren. Die Klasse T erlaubt das Fahren:

von Traktoren mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (bbH) bis 40 km/h

von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen wie Mähdreschern, Häckslern oder selbstfahrenden Futtermischwagen bis zu einer bbH von 40 km/h

ausschließlich für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke

Im normalen PKW-Führerschein ist die Klasse L enthalten, die ebenfalls zum Fahren von Traktoren bemächtigt. Auch wer den L-Schein hat, darf mit 40 km/h mit einem Traktor im Straßenverkehr unterwegs sein. Allerdings dürfen dann mit einem Anhänger nur maximal 25 km/h gefahren werden.

Fahren auf privatem Gelände ohne Führerschein

Grundsätzlich gilt: Wer keinen Führerschein hat, darf kein Fahrzeug lenken. Zumindest nicht auf öffentlichen Straßen, Parkplätzen oder Brachflächen. Auf privaten Grundstücken, die nicht öffentlich für jeden zugänglich sind, ist Fahren ohne Führerschein hingegen erlaubt. Das Grundstück muss jedoch deutlich durch eine Mauer, einen Zaun oder ähnliches umfriedet sein. Vorausgesetzt, der Eigentümer des Geländes stimmt zu. Inwiefern sich diese Regelung auf den Fall des Neunjährigen aus Stadtbergen anwenden lässt, wird von der Polizeiinspektion Schwaben Nord nun geprüft. Unter anderem klären die Beamten aktuell, welche Wege der Bub befahren hat.

Gilt im Fall Stadtbergen das Jugendarbeitsschutzgesetz?

Der Junge soll mit dem Schlepper der Eltern Feldarbeit verrichtet haben. Fakt ist: Das Jugendarbeitsschutzgesetz verbietet die Arbeit von Kindern unter 15 Jahren. Das Gesetz gilt jedoch nicht "für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich aus Gefälligkeit" erbracht werden und nicht "für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familienhaushalt" – also die Eltern (JArbSchG §1).

Kinder am Traktor-Steuer – Alltag in Deutschland?

Kommentare wie "Dem Jungen hat das bestimmt Spaß gemacht und er sollte morgen auch wieder auf einen Trecker steigen!" oder "Welcher Landwirtsspross hat das in dem Alter nicht getan?", die unter Berichten zum Fall in Stadtbergen eingehen, zeigen: Den Verstoß empfinden viele Menschen eher als Lappalie oder als Kavaliersdelikt. Rechtslage und Umsetzung dürften im Alltag in der Landwirtschaft häufig auseinandergehen. In den meisten Fällen von Minderjährigen am Steuer landwirtschaftlicher Maschinen wird wohl eher die Regel angewandt: Wo kein Kläger, da kein Richter.