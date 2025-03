Kilts, Dudelsäcke und ein Stargast: St. Patrick's Day in München

Zwei Tage lang wurde in München der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day gefeiert. Es ist das größte irische Nationalfest auf dem europäischen Festland mit einer inzwischen knapp 30-jährigen Tradition. Während überall auf der Welt Bauwerke grün angestrahlt werden, zieht in München eine grün-bunte Schar von rund 70 Fußgruppen an tausenden Zuschauern vorbei.

Diesmal am Start: Tanzgruppen, Whiskey-Clubs, Mittelaltervereine und sogar elf irische Wolfshunde. Während die Polizei anfangs von 3.000 Feiernden sprach, nannte der Veranstalter später rund 20.000, die trotz Regen und Kälte auf der Straße waren.

Bühnenprogramm mit Stargast am Odeonsplatz

Viele Teilnehmer trugen Hüte und Kilts bis hin zu schillernden Bodysuits. Begleitet von Dudelsackspielern zog die schrille Truppe durch die Prachtmeile Leopold- und Ludwigstraße. Auf dem Odeonsplatz folgte ein Bühnenprogramm mit der traditionellen Segnung des Shamrocks und Auftritten irischer Bands und Tanzgruppen. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Dieter Reiter, der selbst auf der Bühne zur Gitarre greift. Sein Stargast war die Irische Botschafterin Maeve Collins: "Was wir gemeinsam haben, sind unsere Werte. Und heute feiern wir auch diese Werte: Inklusion, Toleranz und Freundschaft."

Diese Freundschaft soll nun auch das erste Irische Generalkonsulat in München verstärken, das vor einem halben Jahr eröffnet wurde.

2024 kamen an beiden Tagen rund 80.000 Besucher

Vergangenes Jahr bei gutem Wetter kamen an beiden Tagen insgesamt rund 80.000 Besucher – doppelt so viele wie erwartet. In Bayern leben etwas mehr als 3.500 irische Staatsangehörige, etwa die Hälfte davon in München.

Der St. Patrick’s Day – eigentlich erst am 17. März – erinnert an den Heiligen Patrick, den Schutzpatron Irlands, der im 5. Jahrhundert das Christentum auf die Insel brachte. Ursprünglich ein religiöser Gedenktag entwickelte er sich zu einem Fest der irischen Kultur in Irland und anderen Ländern mit einer großen irischen Gemeinschaft.

Mit Informationen von dpa