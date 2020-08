Kilometerrekord beim Stadtradeln in Nürnberg

Bei der Kampagne Stadtradeln sind in Nürnberg heuer so viele Kilometer zusammen gekommen, wie noch nie in der Frankenmetropole: Insgesamt legten mehr als 1.900 Radelnde 432.856 Kilometer zurück, teilt die Stadt Nürnberg mit. Das seien 137.000 Kilometer mehr als im Vorjahr und ein Rekordergebnis seit Beginn der Aktion im Jahr 2008.

Aktivste Radler am Labenwolf-Gymnasium

Verglichen mit Autofahrten wurden den Angaben zufolge bei der Aktion mehr als 63.000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO₂) vermieden. Das aktivste Team in Nürnberg war dieses Jahr das "Städtische Labenwolf-Gymnasium", das mit mehr als 46.000 geradelten Kilometern den ersten Platz belegt. Die "Nürnberger Versicherungsradler" legten gut 37.000 Kilometer zurück und erradelten sich laut Stadt somit Platz zwei, gefolgt vom Team "Radentscheid Nürnberg – Jetzt unterschreiben!" mit gut 31.000 Kilometern.

Stadtradeln-Gewinner stehen noch nicht fest

Hinter "Stadtradeln" stecken das Klima-Bündnis und die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V. (AGFK). Die diesjährige Kampagne läuft noch bis Oktober 2020. Die Gewinnerkommunen werden im November bekannt gegeben.