Kilometerlanger Stau auf der A8 nach nächtlichem Lkw-Brand

Gegen 3 Uhr in der Nacht ist am Mittwoch ein Lkw bei Augsburg auf der A8 Stuttgart Richtung München in Brand geraten. Die Autobahn musste für die Löscharbeiten zwischen den Anschlussstellen Augsburg West und Augsburg Ost in Richtung München gesperrt werden. Gegen 4.30 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, gegen 7.50 Uhr dann auch der mittlere.

Stau auf der A8 zwischen Adelsried und Augsburg West

Mit Einsetzen des Berufsverkehrs baute sich ein mehrere Kilometer langer Stau auf der Autobahn auf. Die Umleitungen gelten (Stand 9.30 Uhr) als überlastet. Mindestens bis zum Mittag ist mit Behinderungen zu rechnen.

Zur Interaktiven Verkehrskarte mit allen Staus und Störungen in Bayern. Dort sind die aktuelle Staulänge und die Situation auf den Umleitungsstrecken zu sehen.

Brand breitete sich von Reifen auf Lkw und Anhänger aus

Nach Polizeiangaben hatte zunächst ein Reifen Feuer gefangen. In einer Mitteilung der Feuerwehr heißt es, die Hinterachse des Lkws sei im Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der Brand breitete sich dann auf den gesamten Lkw, dessen Anhänger und auch auf die angrenzende Böschung aus.

Feuerwehr setzt Drehleiter und "Fog-Nails" ein

Bei den Löscharbeiten waren neben Einsatzkräften mit Atemschutzgeräten auch eine Drehleiter und für die Wasserversorgung ein Tankfahrzeug der Feuerwehr Gersthofen im Einsatz. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilte, hatten die Einsatzkräfte Schwierigkeiten, den Aufbau des Lkws zu öffnen. Sie setzten deshalb auch sogenannte Fog-Nails (Nebel-Nägel) ein. Diese Nägel sind etwa einen halben Meter lang und haben einen Wasseranschluss. Mit ihrer Hilfe konnten die Feuerwehrleute auch Hohlräume löschen, die sie sonst nicht erreicht hätten.

Behinderungen auf der Autobahn vermutlich bis in die Mittagsstunden

Geladen hatte der Lkw neben Lithium-Akkus und CO2-Flaschen unter anderem auch E-Bikes, Rasenmäher, Elektronikkomponenten und Sektflaschen. Die Ladung wurde teils von Hand umgeladen, als die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Die Reinigungsarbeiten auf der Autobahn laufen und werden nach einer groben Schätzung der Polizei in etwa bis zum Mittag andauern.